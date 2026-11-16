На форуме занятости в Баку рассмотрели влияние ИИ на будущее профессий

В Баку в рамках Национального форума занятости 2026 состоялась панельная дискуссия на тему "Искусственный интеллект и рынок труда: профессии исчезают или меняются?".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в дискуссии под модераторством менеджера по внешним инновациям компании Pasha Holding, партнера фонда INmerge Ventures Гусейна Махмудова приняли участие главный технический директор по цифровым технологиям Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Джавид Махмудзаде, генеральный директор Yango Азербайджан Мушфиг Гасанов, начальник департамента исследований и прогнозирования сектора труда Центра развития рабочей силы при Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана Руслан Тлеубаев и заместитель главного исполнительного директора SABAH.city Нурджан Бахшиева.

Главный технический директор по цифровым технологиям Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Джавид Махмудзаде отметил, что изменения в IT-секторе и сфере обеспечения качества (QA) создают новые вызовы для рынка труда.

"Процессы контроля качества, при которых раньше все тестировалось вручную, теперь переходят на автоматизированные решения. В связи с этим специалистам необходимо писать тестовые скрипты и осваивать новые навыки, чтобы ускорить процессы и повысить их качество. Работодателям в IT и других сферах следует открыто информировать о новых навыках, которые требуются сотрудникам", - сообщил он.

Начальник департамента исследований и прогнозирования сектора труда Центра развития рабочей силы при Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана Руслан Тлеубаев подчеркнул, что в стране выстроена единая система, включающая три основных звена в сфере развития рынка труда и занятости.

"В разработке профессиональных стандартов непосредственно участвуют работодатели, республиканские и региональные отраслевые советы, а также государственные структуры. Этот формат работы, применяемый в Казахстане, зарекомендовал себя как наиболее успешный", - добавил он.

Генеральный директор Yango Азербайджан Мушфиг Гасанов заявил, что специалисты демонстрируют как скептический, так и реалистичный подход к внедрению искусственного интеллекта.

"Проведенные исследования показывают, что искусственный интеллект способен максимально эффективно помогать в выполнении задач. Несмотря на первоначальный скептицизм в отношении его применения в рабочих процессах, при правильном использовании ИИ может стать незаменимым инструментом для экономии времени и повышения производительности", - отметил он.

В ходе панельной дискуссии участники обменялись мнениями о влиянии технологий искусственного интеллекта на рынок труда, трансформации существующих профессий и будущих тенденциях в сфере занятости.