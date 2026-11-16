Солтан Мамедов призвал увеличить финансирование реабилитации детей с особенностями развития

Для расширения реабилитационной поддержки детей с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями развития, генетическими аномалиями и повреждениями головного мозга необходимы дополнительные финансовые средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник заявил член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, депутат Солтан Мамедов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Депутат положительно оценил финансирование государственных программ в сфере здравоохранения за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования с 2026 года и выразил поддержку такому подходу.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость контроля и мониторинга реализации мер, направленных на поддержку уязвимых групп населения, а также обеспечения непрерывности предоставляемых им услуг.

По словам С. Мамедова, государство оказывает реабилитационную поддержку детям с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна, детским церебральным параличом, генетическими аномалиями и повреждениями головного мозга.

Однако рост числа детей, нуждающихся в такой поддержке, за последние годы обусловливает необходимость расширения действующих программ.

Депутат заявил о необходимости оказания дополнительной финансовой поддержки в этом направлении.