Билеты на матч "Кяпаз" - "Карабах" поступили в продажу

Началась продажа билетов на матч 12-го тура Мисли Премьер-лиги по футболу между "Кяпазом" и "Карабахом".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на гянджинский клуб, цены остались без изменений. Болельщикам доступны билеты пяти категорий стоимостью 2, 3, 5, 10 и 20 манатов.

Приобрести их можно на платформе iticket.az, а также в кассах городского стадиона Гянджи.

Отметим, что после десяти проведенных матчей "Кяпаз" занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана с 17 очками, тогда как "Карабах" располагается на четвертой строчке, набрав 19 баллов.

Напомним, что встреча состоится 22 ноября в Гяндже и начнется в 17:00 по бакинскому времени.