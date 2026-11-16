https://news.day.az/sport/1874741.html Билеты на матч "Кяпаз" - "Карабах" поступили в продажу Началась продажа билетов на матч 12-го тура Мисли Премьер-лиги по футболу между "Кяпазом" и "Карабахом". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на гянджинский клуб, цены остались без изменений. Болельщикам доступны билеты пяти категорий стоимостью 2, 3, 5, 10 и 20 манатов.
Билеты на матч "Кяпаз" - "Карабах" поступили в продажу
Началась продажа билетов на матч 12-го тура Мисли Премьер-лиги по футболу между "Кяпазом" и "Карабахом".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на гянджинский клуб, цены остались без изменений. Болельщикам доступны билеты пяти категорий стоимостью 2, 3, 5, 10 и 20 манатов.
Приобрести их можно на платформе iticket.az, а также в кассах городского стадиона Гянджи.
Отметим, что после десяти проведенных матчей "Кяпаз" занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана с 17 очками, тогда как "Карабах" располагается на четвертой строчке, набрав 19 баллов.
Напомним, что встреча состоится 22 ноября в Гяндже и начнется в 17:00 по бакинскому времени.
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