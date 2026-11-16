Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи

16 ноября в Дохе в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) состоялись выборы, по итогам которых Азербайджанская Республика избрана членом Совета МСЭ на 2027-2030 годы. Кроме того, сотрудник Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос"), входящего в структуру AZCON Holding, Ситара Мехдиева избрана членом Комитета по Регламенту радиосвязи (КРР) организации на 2027-2030 годы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном пресс-релизе Министерства иностранных дел и Министерства цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что выборы проходили в условиях серьезной международной конкуренции. Из 194 государств-членов МСЭ в Совет организации избираются 48 стран. Азербайджан, представляющий регион Восточной Европы и Северной Азии, получил наибольшее количество голосов в своей региональной группе - 129 - и был избран членом Совета МСЭ.

Комитет по Регламенту радиосвязи МСЭ (КРР) состоит из 12 представителей, избираемых из числа 194 государств-членов организации. На этих выборах Азербайджан также получил наибольшее количество голосов в своей группе - 111 - и был избран членом КРР.

Таким образом, Азербайджан, набрав наибольшее количество голосов среди стран представляемого им региона на обоих выборах, получил право быть представленным в двух руководящих органах МСЭ.

МСЭ - специализированная международная организация, регулирующая распределение глобальных радиочастот, использование спутниковых орбит и разработку международных технических стандартов в области информационно-коммуникационных технологий.

Азербайджан является членом МСЭ с 1992 года. Наша страна избиралась в Совет организации в 2014, 2018 и 2022 годах, а в 2018 и 2022 годах - также в КРР. На протяжении этих лет Азербайджан активно участвовал в деятельности организации.

Избрание Азербайджана в Совет МСЭ в четвертый раз подряд, а также получение выдвинутым нашей страной кандидатом права представлять ее в Комитете по Регламенту радиосвязи свидетельствуют о доверии международного телекоммуникационного сообщества к нашей стране.

Представительство в Совете МСЭ предоставляет Азербайджану возможность непосредственно участвовать в определении стратегических приоритетов и направлений деятельности организации, принятии важных решений, а также формировании глобальной цифровой повестки.

В свою очередь, членство в КРР позволит более эффективно представлять позиции и интересы Азербайджана в вопросах регулирования радиочастот и спутниковых орбит, эффективного использования радиочастотного спектра и совершенствования соответствующей международной нормативной базы.