Со следующего года доходы вкладчиков могут облагаться налогом

В Азербайджане предлагают еще на три года продлить налоговую льготу на процентные доходы по банковским вкладам в национальной валюте, размещенным на срок от 18 месяцев.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в социальной сети депутат, член парламентского комитета по труду и социальной политике Вугар Байрамов.

По его словам, пакет поправок в Налоговый кодекс, обсуждавшийся в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству, предусматривает продление срока действия ряда льгот. Однако увеличение срока действия льготы, предусмотренной статьей 102.1.22-4, в документе не отражено.

Депутат пояснил, что действующее законодательство освобождает от подоходного налога ежемесячные процентные доходы физических лиц по депозитам в национальной валюте в каждом банке в пределах 200 манатов. Если же вклад в национальной валюте размещен на срок от 18 месяцев и его сумма не возвращается досрочно, налоговая льгота распространяется на весь начисленный процентный доход.

Вугар Байрамов отметил, что если срок действия льготы по долгосрочным вкладам не будет продлен, то с будущего года часть ежемесячного процентного дохода, превышающая 200 манатов, будет облагаться налогом.

"К примеру, если ежемесячный доход по банковскому вкладу сейчас составляет 500 манатов, то с нового года подоходным налогом будут облагаться 300 манатов", - пояснил депутат.

Он подчеркнул, что депозитный портфель составляет 76,4% совокупных обязательств банков, или 41,8 млрд манатов. При этом 57,4% портфеля приходится на средства юридических лиц, а 42,6% - физических лиц. В структуре вкладов населения 64,7% составляют срочные депозиты.

Согласно данным, представленным депутатом, с момента введения льгот число уникальных вкладчиков увеличилось со 106,7 тыс. до 226,1 тыс. Число уникальных вкладчиков, разместивших срочные депозиты, с начала года выросло на 16,4%.

Байрамов отметил, что для увеличения доли кредитования бизнеса банкам необходимы долгосрочные депозиты. По его мнению, налоговые льготы следует ориентировать прежде всего на долгосрочные экономические результаты, а не на краткосрочные бюджетные поступления.

"Было бы целесообразно еще на три года освободить от подоходного налога доходы по вкладам, размещенным в банках на срок от 18 месяцев. Это предложение мы также представили на заседании комитета", - сообщил он.

Депутат добавил, что продление льготы важно для поддержки реформ в банковском секторе посредством налогово-бюджетной политики и увеличения доли долгосрочных обязательств в депозитном портфеле банков.