К 95-летию Огтая Шихалиева представили фильм о его творческом наследии - ФОТО

К 95-летию со дня рождения народного художника Огтая Шихалиева (1931-2012) в Азербайджанском национальном музее искусств состоялся показ документального фильма "Художник, оставивший след в городе". Мероприятие прошло в рамках музейного проекта "Кино в музее".

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба музея.

Фильм рассказывает о жизненном и творческом пути художника, знакомит зрителей с основными этапами формирования его индивидуального стиля. Особое внимание уделено монументально-декоративному искусству, которое стало одним из ведущих направлений его творчества и внесло заметный вклад в формирование художественного облика Баку.

Среди наиболее известных работ мастера - оформление Бакинского цирка и мозаичное панно Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева. В этих произведениях национальные орнаментальные мотивы, выразительная цветовая палитра и архитектурное пространство образуют гармоничное целое.

Вместе с тем фильм раскрывает и другие грани таланта художника. Помимо монументальных проектов, Огтай Шихалиев активно занимался станковой живописью, создавал портреты, пейзажи и натюрморты, а также работал в области керамики. Его произведения отличают тонкое чувство цвета, внимание к деталям и особое восприятие окружающего мира.

В продолжение программы посетители ознакомились с юбилейной выставкой "Мозаичный мир Огтая Шихалиева. Мозаика. Живопись. Керамика", также приуроченной к 95-летию со дня рождения художника. Представленные работы разных лет демонстрируют разнообразие творческих интересов мастера и позволяют проследить развитие его художественных поисков в различных видах искусства.

Кинопоказ и посещение выставки дали возможность познакомиться с наследием Огтая Шихалиева с разных сторон - через документальное повествование о его жизни и подлинные произведения искусства. Несмотря на то что некоторые монументальные работы художника не сохранились, его мозаичные композиции по-прежнему украшают городскую среду, выделяясь выразительной цветовой палитрой, гармоничной композицией и национальными мотивами.

Фильм позволяет не только узнать больше о жизни и творчестве Огтая Шихалиева, но и оценить значение его монументального искусства для культурной истории Баку.

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