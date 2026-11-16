День Победы отметили в азербайджанском культурном центре в Берлине - ФОТО

Очередные занятия в школе выходного дня при Азербайджанском культурном доме "Хары-Бюльбюль", действующем в Берлине при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, были посвящены 8 Ноября - Дню Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, занятия начались с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем участники почтили память шехидов.

Директор Азербайджанского культурного центра в Берлине Эльгюн Нифтали и руководитель Азербайджанского культурного дома "Хары-Бюльбюль" Севда Бадалиури поздравили школьников с Днем Победы и пожелали им успехов в учебе.

Преподаватель Парвана Асланова подробно рассказала учащимся об историческом значении победы, одержанной в Отечественной войне, героизме шехидов и самоотверженности гази. Она отметила, что победа, достигнутая под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вызывает у азербайджанцев чувство гордости.

Кроме того, под руководством преподавателя Сямы Керимли дети подготовили рисунки и поделки, посвященные Дню Победы. В ходе занятий также прозвучали стихи и песни патриотической тематики.

Было отмечено, что главная цель подобных просветительских занятий - приобщение молодого поколения, проживающего за рубежом, к национальным и духовным ценностям и истории Азербайджана, а также сохранение родного языка и культуры.