https://news.day.az/azerinews/1874793.html Direktorların işə qəbulu müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb 2026-cı ildə keçirilmiş direktorların işə qəbulu müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb. Bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən (MÜTDA) məlumat verilib. Bildirilib ki, müsabiqədə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən 463 nəfər uğur qazanıb.
Direktorların işə qəbulu müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb
2026-cı ildə keçirilmiş direktorların işə qəbulu müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb.
Bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən (MÜTDA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, müsabiqədə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən 463 nəfər uğur qazanıb.
Namizədlərin müsabiqənin nəticələri barədə məlumatları onların şəxsi səhifələrinə göndərilib.
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