Гигантский валун расплющил легковушку с людьми в Китае - ВИДЕО

В Китае огромный каменный валун упал на легковой автомобиль с людьми. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в провинции Сычуань. Peugeot 308 стоял в пробке, когда на него сверху рухнул огромный камень. У машины смяло багажник, искорежило кузов и выбило заднее стекло.

После случившегося остальные автомобили развернулись и уехали, а семья, находившаяся в машине, отделалась испугом. Несмотря на серьезные повреждения, водитель и два пассажира остались невредимы.

Горные районы Сычуани регулярно часто страдают от камнепадов. Проливные дожди, муссоны и перепады температур вызывают эрозию, размывание почвы и выветривание скал, из-за чего камни теряют сцепление со склоном и срываются вниз. Власти рекомендуют водителям соблюдать осторожность на горных трассах.