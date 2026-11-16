В Баку обнаружили просроченную продукцию

Сотрудники Бакинского регионального отделения Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с представителями Управления полиции Сураханского района МВД провели проверку на предприятии по консервированию и переработке мясной продукции, принадлежащем ООО "Малаканка" и расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности, в ходе проверки на предприятии были обнаружены мясо и другое сырье без соответствующих документов, а также использованное фритюрное масло в производственном цехе.

Установлено, что переработка продукции осуществляется в Баку, однако на этикетках некоторых видов солений и колбас в качестве адреса производства указаны село Ивановка Исмаиллинского района.

Кроме того, на предприятии обнаружены колбасные и молочные продукты с истекшим сроком годности, а также различные виды солений без надлежащей маркировки с указанием состава, даты производства, срока годности и происхождения.

Также выяснилось, что в недостроенном здании рядом с предприятием молочная продукция под товарным знаком "Малаканка" незаконно расфасовывалась в тару, предназначенную для повторного использования.

По выявленным нарушениям в отношении предпринимателя составлен протокол. Из продукции отобраны лабораторные образцы, ее оборот запрещен.

Принято решение об уничтожении продукции с истекшим сроком годности, а также о приостановлении деятельности предприятия до полного устранения выявленных нарушений.