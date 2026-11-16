В Азербайджане ужесточают правила пополнения счетов через терминалы

В Азербайджане вводят новое правило для приёма наличных через платёжные терминалы. Если сумма платежа или перевода больше 500 AZN, пользователь должен подтвердить свою личность через цифровую платформу.



Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на саму платформу MilliÖn.





В терминалах MilliÖn для этого есть три способа: Bir ID (через приложение Birbank), SİMA или MyGov.



Как это работает:

Выбираете услугу и вводите сумму.

Если сумма больше 500 AZN, на экране появляется выбор: Bir ID, SİMA или MyGov.

Терминал показывает QR-код.

Открываете нужное приложение в телефоне, сканируете код и подтверждаете личность.

После этого проводите платёж.

Новое правило объясняют требованиями закона и заботой о безопасности платежей. О других терминальных платформах ничего пока не известно, но думаем, и так понятно, что это коснется всех.