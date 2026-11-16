Стали известны итоги конкурса по отбору директоров школ

Объявлены результаты конкурса по приему на работу директоров школ, проведенного в 2026 году.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Сообщается, что конкурс успешно прошли 463 человека, соответствующие установленным требованиям.

Отмечается, что информация о результатах конкурса направлена в личные кабинеты кандидатов.