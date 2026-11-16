https://news.day.az/society/1874798.html Стали известны итоги конкурса по отбору директоров школ Объявлены результаты конкурса по приему на работу директоров школ, проведенного в 2026 году. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования. Сообщается, что конкурс успешно прошли 463 человека, соответствующие установленным требованиям.
Стали известны итоги конкурса по отбору директоров школ
Объявлены результаты конкурса по приему на работу директоров школ, проведенного в 2026 году.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
Сообщается, что конкурс успешно прошли 463 человека, соответствующие установленным требованиям.
Отмечается, что информация о результатах конкурса направлена в личные кабинеты кандидатов.
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