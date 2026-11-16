https://news.day.az/autonews/1874779.html Tesla начала продавать электрокар без руля и педалей Tesla начала продавать беспилотный электромобиль Cybercab частным лицам. Ездить на машине без руля и педалей разрешено только в городах США, где уже работает одноименное роботакси компании. Об этом пишет The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Tesla начала продавать электрокар без руля и педалей

Автоновости, 16 ноября 2026 20:16 (UTC +04:00) 232
Tesla начала продавать электрокар без руля и педалей

Tesla начала продавать беспилотный электромобиль Cybercab частным лицам. Ездить на машине без руля и педалей разрешено только в городах США, где уже работает одноименное роботакси компании. Об этом пишет The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость Cybercab для личного пользования составляет 29 990 долларов (около 2,5 миллиона рублей). Помимо покупки самого автомобиля, владельцу придется оформить отдельную платную подписку на автономное управление - она обойдется в 299 долларов (около 25 тысяч рублей) в месяц. Производитель предупредил, что первоначальная доступность моделей ограничена.

Производство Cybercab будет организовано на заводе Gigafactory в Техасе, где ради нового проекта сворачивается сборка пикапов Cybertruck - этот процесс должен начаться в середине 2027 года. Ранее Маск заявил, что компании придется вернуть предоплату многим клиентам, заказавшим пикап. Но спустя некоторое время он принял решение продлить производство Cybertruck до окончания лета 2027 года.

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