Глобальная волна кибератак: публикации стали оружием хакеров - ОБЗОР

Автор: Ибрагим Алиев

Выходные 14-15 ноября обернулись для мировых соцсетей чередой кибератак, и одной из их целей стали аккаунты Президента Азербайджана Ильхама Алиева. О кибератаках вчера вечером сообщила пресс-служба главы государства. Было подчеркнуто, что профильные структуры приняли необходимые меры, чтобы остановить атаки и установить их источник. В итоге, страницы удалось защитить.

Тем временем по другую сторону океана американские СМИ массово сообщали о вмешательстве в публикации политиков, госведомств и корпораций. Причем атак было столько, что перечислить все просто не хватит времени. Но среди них были те, которые носили за собой абсолютно абсурдный и нелогичный характер - хакеры не пытались чего-то добиться, а просто издевались над жертвами.

К примеру, самым необычным образом пострадал Burger King. Его пост 2011 года, предлагавший найти ближайший ресторан, внезапно начал перебрасывать читателей на список нацистских концлагерей в Википедии. Одна из старых ссылок McDonald's вела на статью о терактах 11 сентября.

Ключом к этим подменам стали короткие ссылки популярного сервиса Bitly. Когда такой адрес годами не используется, злоумышленник может занять его и направить куда угодно, и тогда каждая старая публикация с этой ссылкой ведет туда, куда нужно ему. Специалисты называют этот прием "угоном мертвых ссылок".

Сильнее других пострадал личный аккаунт Президента США Дональда Трампа. New York Post насчитала около 20 его публикаций в X с подмененными ссылками. Пост 2013 года о ветряных турбинах, например, начал вести на сайт с фотографией младенца, а запись о гольф-поле в Шотландии - на статью о файлах Эпштейна.

По данным CNN, похожие подмены обнаружились в старых постах Билла Гейтса, Джастина Трюдо и Майка Пенса, а также на страницах ФБР и Министерства обороны США. Bitly признал, что злоумышленники нашли способ заново использовать неактивные ссылки, и сообщил, что заблокировал причастные аккаунты.

Волна докатилась и до Израиля. По сообщениям СМИ, киберпреступники атаковали страницу премьер-министра Биньямина Нетаньяху в X и, по имеющимся данным, изменили его давние записи, придав им провокационное содержание.

Эксперты предупреждают, что такие атаки становятся быстрее и дешевле благодаря искусственному интеллекту. Ари Лайтман, профессор цифровых медиа Университета Карнеги-Меллона, отметил, что короткие ссылки уязвимы для автоматического поиска с помощью ИИ, а значит, подменять их можно сразу в огромных количествах.

ИИ уже помогает хакерам обходить защиту самих платформ. В июне 2026 года злоумышленники обманули ИИ-чат-бот поддержки Meta с помощью дипфейк-видео и захватили несколько известных аккаунтов в Instagram. Специалисты говорят, что автоматизированные инструменты позволяют за секунды атаковать тысячи страниц, и под угрозой оказывается любое министерство или корпорация, независимо от размера и страны.

Громкие взломы случались и прежде. В июле 2020 года хакеры за пару часов получили контроль над Twitter-страницами Барака Обамы, Джо Байдена, Илона Маска и Билла Гейтса, а также Apple и Uber. От их имени пользователям обещали удвоить переведенные биткоины, и, прежде чем аккаунты удалось заблокировать, мошенники собрали почти 118 тыс. долларов.

McDonald's тоже сталкивался с более серьезными последствиями. В августе 2024 года через захваченный Instagram компании преступники рекламировали поддельную криптовалюту 5,1 млн подписчиков и, по их словам, заработали на этом около 700 тыс. долларов.

Кто стоит за нынешней волной, пока не установлено. По оценке аналитиков, подобные операции проводят как хакерские группы, так и хорошо организованные преступные сети. Одни преследуют выгоду, другие стремятся спровоцировать скандал, исказить информационную картину и сбить с толку аудиторию.

Аналитики отмечают, что за атаками на известные аккаунты часто стоит не только техническая слабость, но и борьба за влияние в информационном пространстве. Пост от имени лидера государства или известного бренда мгновенно расходится по сети, и именно это делает такие страницы желанной целью.

Пароли остаются лишь одной из лазеек. Хакеры также ищут бреши в сторонних сервисах и приложениях, которые владельцы аккаунтов подключают к своим страницам, и в давно забытых ссылках, оставшихся в архивах публикаций.

Масштаб проблемы хорошо видно по отраслевой статистике. Компания Proofpoint сообщала, что в 2024 году попытки захвата затронули 99% корпоративных систем, за которыми она наблюдала.

Платформы и государства реагируют на угрозу. Технологические компании усиливают проверку доступа к аккаунтам, а национальные службы кибербезопасности наращивают защиту от атак нового типа. В Азербайджане расследованием инцидента тоже занимаются профильные ведомства.

События этих выходных наглядно показали, что ИИ является не только пользой, но и угрозой. И от этого не застрахован никто, ибо хакеры не делают различий: в цифровом мире это общая проблема, решать которую придется сообща.