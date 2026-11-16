Изменены дата и место проведения ярмарки меда в Баку. 26-я традиционная республиканская ярмарка выставки-продажи продукции пчеловодства пройдет с 27 ноября по 11 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ярмарка пройдет при совместной организации ОАО "Аграрные заготовки и снабжение", действующего в подчинении Министерства сельского хозяйства, и Ассоциации пчеловодов Азербайджана.

В ярмарке меда, которая пройдет в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, примут участие около 300 фермеров-пчеловодов из 52 районов, первыми зарегистрировавшиеся в порядке очереди и заявившие в Электронной информационной системе сельского хозяйства до 1 сентября этого года о наличии у них хозяйств с не менее чем 40 пчелиными семьями.

Участие в ярмарке бесплатное, и каждый пчеловод сможет выставить на продажу максимум 450 кг меда (вместе с упаковкой) и 30 сотов. Пчеловоды будут обеспечены торговыми местами, необходимым инвентарем и маркетинговой поддержкой.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана возьмут образцы меда на месте и проведут лабораторное исследование. К продаже на ярмарке меда будет допущена только продукция, отвечающая стандартам качества.

Цель ярмарки заключается в расширении возможностей сбыта для местных пчеловодов, налаживании прямой связи между производителем и потребителем, обеспечении доступа населения к качественному местному меду.