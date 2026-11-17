Великобритания рассматривает Азербайджан как надежного экономического и политического партнера в сложном регионе и рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества в долгосрочной перспективе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку.

По его словам, Азербайджан важен для Великобритании не только с экономической точки зрения, но и как надежный партнер в регионе со сложной геополитической обстановкой.

"Азербайджан важен для Великобритании с экономической точки зрения. Но он также важен для нас как надежный партнер в довольно сложном регионе", - отметил посол.

Норман подчеркнул, что за 35 лет Азербайджан зарекомендовал себя как сильный партнер Великобритании как в экономической, так и в политической сферах.

"Я вижу, что это партнерство будет продолжаться еще много-много лет", - добавил он.