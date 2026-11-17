Клиенты нескольких крупных банков США столкнулись с техническими проблемами при использовании банковских услуг.

Как передает Day.Az, по данным портала Downdetector, зарегистрированы многочисленные жалобы на работу J.P. Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Chase Bank и US Bank.

Всего поступило более 7,2 тысячи обращений в связи со сбоями в работе банковских сервисов.

Больше всего жалоб зафиксировано на работу Chase Bank. Число обращений по этому банку превысило 4,4 тысячи.

Пользователи в основном сообщали о трудностях с проведением банковских операций и некорректном отображении средств на счетах.

Информация о причинах сбоев и сроках полного восстановления работы сервисов пока не поступала.