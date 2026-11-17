Ученые Тринити-колледжа в Дублине не обнаружили связи между длительным воздействием фторированной питьевой воды и худшими когнитивными показателями у пожилых жителей Ирландии. Работа опубликована в журнале Journal of Dental Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы использовали данные Ирландского продольного исследования старения TILDA. Для 2495 участников, средний возраст которых составлял около 65 лет, удалось восстановить историю проживания и сопоставить ее с архивными сведениями о фторировании воды.

На этой основе исследователи оценили воздействие за период не менее 50 лет. При этом участников не наблюдали полвека: прошлое воздействие рассчитывали по адресам и данным водоснабжения.

Когнитивные функции проверяли двумя стандартными тестами - MMSE и MoCA. В анализе учитывали социально-демографические характеристики, образ жизни, состояние здоровья и другие возможные влияния.

Ни расчетное накопленное воздействие фторированной воды, ни большая доля жизни в районах с фторированием не были связаны с худшими результатами. Вывод относится к уровням фторирования, применяемым в Ирландии, и не означает, что любое количество фторидов безопасно.

Исследование имело ограничения. Ученые оценивали прежде всего воду из домашнего водоснабжения, которая не отражает все источники поступления фторидов. Кроме того, лишь около 5% участников подвергались фторированию в раннем детстве, поэтому возможности проверить последствия воздействия в этом возрасте были ограничены.

Авторы предлагают использовать разработанный подход для дальнейшего наблюдения за здоровьем населения.