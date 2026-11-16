Экономике США предсказали огромные потери - Причина

Выход игры Grand Theft Auto (GTA) 6 может обернуться для американской экономики потерей одного миллиарда долларов из-за снижения производительности труда. Такой прогноз опубликовало издание MARCA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предполагаемый спад может быть связан с тем, что в день выхода этой игры огромные массы людей взяли отгулы. Так, по данным компании BambooHR, количество запросов на однодневный отпуск 19 ноября оказалось на 9-17 процентов выше, чем обычный третий четверг ноября. Также эксперты предсказывают, что многие люди будут брать больничный. Компания Burger Motosports предупредила клиентов о возможном замедлении работы ее службы поддержки, так как многие сотрудники взяли отгулы. По некоторым оценкам всего в этот день работу пропустят около полутора миллионов американцев.