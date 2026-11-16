До 80 тысяч человек могут принять участие в протестах в Париже

Парижская полиция оценивает возможное число протестующих на ожидающейся 17 ноября общенациональной забастовке в пределах от 40 до 80 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом передал в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласованный с префектурой полиции Парижа маршрут манифестации пройдет от площади Нации и завершится на площади Италии. В префектуре сообщили телеканалу, что для обеспечения безопасности по всему парижскому региону будут развернуты усиленные силы правопорядка.

Уже несколько дней профсоюзы призывают работников как частного, так и государственного секторов, а также общественные организации принять участие в акциях протеста по всей Франции против "дороговизны жизни".

"В ходе спокойных переговоров ничего не достичь! Только забастовка позволит нам добиться повышения зарплат и выделения средств для наших государственных служб", - заявили представители одной из крупнейших профсоюзных организаций страны - левой Всеобщей конфедерации труда (CGТ) - в социальной сети X.