Президент США Дональд Трамп заявил о намерении своей администрации признать международное исламистское движение "Братья-мусульмане" террористической организацией.

Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме накануне поездки на Филиппины и в Китай.

Ранее Государственный департамент США включил в список террористических организаций лишь отдельные подразделения движения. Журналисты спросили Трампа, будет ли все движение признано террористической организацией.

"Да, признаю. Египет по моей просьбе оказал очень сильное давление на "Братьев-мусульман"", - ответил Президент США.

Отметим, что ранее Трамп обвинил в связях с "Братьями-мусульманами" демократа Абдула эль-Сайеда, который, как сообщается, одержал победу на промежуточных выборах в Конгресс США.

Сообщается, что сын египетских иммигрантов Абдул эль-Сайед с начала следующего года будет представлять штат Мичиган в Сенате и станет первым сенатором-мусульманином в истории США.

В представленной информации об обвинениях Трампа никаких доказательств не приводится.