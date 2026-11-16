Ваагн-просветитель: как вице-спикер НС ярлыки вешал на армянскую оппозицию - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

С заявлениями, достойными внимания и даже поощрения, сегодня выступил вице-спикер Национального собрания Армении Ваагн Алексанян. Он озарил армянскую общественность сенсационным открытием: оказывается, Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear и Massimo Dutti принадлежат одной и той же компании. Inditex, господа! Испанский холдинг Industria de Diseño Textil, S.A.! Это вам не мастерская дяди Ашота! ФирмА - с ударением на последнем слоге!

Конечно, нельзя не порадоваться за Ваагна Алексаняна. Став вице-спикером армянского парламента, он сделал для себя столько открытий, что хватило бы на докторскую диссертацию по маркетингу. Вот человек пришел в парламент, посмотрел вокруг, заглянул в торговый центр, прочитал этикетки и сказал себе: "Эврика!" И, что особенно трогательно, он поспешил поделиться этой радостью с широкой армянской общественностью. Не оставил при себе, не зажал, как какую-нибудь коммерческую тайну. Щедрый, открытый человек.

Странно только, что он не сопроводил свое повествование известными строками Пушкина: "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух". Ведь лучшего эпиграфа для подобного прозрения не найти. Сначала Inditex, потом, глядишь, откроется, что многие популярные советские автомобили не были оригинальными инженерными разработками, а представляли собой адаптированные версии зарубежных моделей, созданных значительно раньше.

Вот в таком случае можно было бы признать, что просвещение господина Алексаняна, а через него и армянской общественности, идет семимильными шагами. При этом армянский вице-спикер не был бы вице-спикером, если бы остановился на констатации факта. Он решил объяснить, с какой целью захотел предстать в роли Ваагна-просветителя. И это объяснение - отдельная песня!

Оказывается, как изрек Алексанян, явно поражаясь глубине собственных выводов, эти магазины ориентированы на совершенно разные группы покупателей. Мол, это делается для того, чтобы одна компания могла удовлетворять потребности разных потребителей и охватывать гораздо более широкий сегмент рынка. Браво! Вот, оказывается, где собака порылась. Или что она там сделала? Впрочем, неважно. Можно же констатировать, что такие открытия заслуживают отдельной главы в учебнике по армянскому менеджменту.

Тем более что дальше начинается самое интересное. Руководствуясь принципом "все связано со всем", Алексанян провел смелую аналогию. И теперь, зная все это, разве нам не напоминает Inditex армянскую оппозицию? Помилуйте, вот вам и Zara, и Bershka, и Pull&Bear: Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, "Дашнакцутюн", Самвел Карапетян. Разные "магазины" и один холдинг.

"Левон Тер-Петросян, загнавший Армению в ОДКБ и видевший ключ к решению карабахского вопроса в России, но так его и не нашедший; Роберт Кочарян, на русском языке умоляющий пока непонятно кого уйти из политики и, кстати, передавший России в счет погашения долга стратегическую инфраструктуру Армении по программе "имущество в обмен на долг"; Серж Саргсян, развернувший в 2013 году курс на евроассоциацию Армении и втянувший Армению в ЕАЭС; "Дашнакцутюн" со своим всем известным циркуляром 004 и, согласно генералу Калугину, внедренными сотрудниками КГБ; Самвел Карапетян, все имущество которого находится в России и который считает, что без России и российской военной базы Армения бесхозна", - огласил В. Алексанян весь список.

Но на этом он не остановился и довел свою, с позволения сказать, мысль до конца.

"Эти люди, кажется, забывают, что они - те самые Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius и Pull&Bear, принадлежащие одной и той же компании Inditex", - изрек он.

И это был удар даже не мимо пустых ворот, а мимо мяча. Произошла, говоря на языке торговли, явная переоценка товара. Inditex, если уж на то пошло, - компания с огромной выручкой, продуманной цепочкой поставок, узнаваемыми брендами и качественным продуктом. Это серьезный бизнес, в котором работают тысячи людей, а на полках лежат вещи, которые носят миллионы.

Сопоставлять с ним армянскую оппозицию - все равно что сравнивать оригинал с подделкой. Все они в реальности тянут разве что на дешевый суррогат. Вы помните, как на всем пространстве бывшего СССР в девяностые годы продавали кроссовки с надписью "Адиадс", выдавая их за продукцию Adidas? Три полоски, поставленные чуть криво, преподносились как настоящая фирмА. Так вот, герои повествования В. Алексаняна - то же самое.

Да, они не аналоги Zara и Massimo Dutti, а "Адиадс" и "Рима" с неправильным правописанием, пропахшие нафталином и давно выброшенные на свалку армянской истории.

При этом здесь уместна еще одна аналогия. Армянская оппозиция - это не сеть магазинов, а старый склад, где пылятся нераспроданные остатки. И сколько бы ни пересчитывали коробки, на полку они не вернутся.

Но армянскому вице-спикеру остается пожелать новых открытий. Глядишь, он однажды изумленно констатирует, что вода - мокрая.