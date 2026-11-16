Трамп сказал, о чем хочет поговорить с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп не исключил, что на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином может обсудить ситуацию вокруг компании Nvidia.

Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом журналистам накануне поездки на Филиппины и в Китай.

Его спросили, будет ли он обсуждать с китайским лидером скандал вокруг ухода генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга со своего поста.

"Могу это сделать", - ответил Президент США.

Трамп также ответил на вопрос о том, потребует ли он на запланированной на 19 ноября встрече с Си Цзиньпином прекращения закупок Китаем иранской нефти.

"Я попрошу его о том, о чем захочу. Вам необязательно это знать", - заявил Трамп.

Президент США не раскрыл дополнительных подробностей о вопросах, которые намерен поднять на встрече.