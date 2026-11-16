https://news.day.az/world/1874816.html Трамп сказал, о чем хочет поговорить с Си Цзиньпином Президент США Дональд Трамп не исключил, что на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином может обсудить ситуацию вокруг компании Nvidia. Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом журналистам накануне поездки на Филиппины и в Китай.

Трамп сказал, о чем хочет поговорить с Си Цзиньпином

В мире, 16 ноября 2026 22:15 (UTC +04:00) 453
Трамп сказал, о чем хочет поговорить с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп не исключил, что на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином может обсудить ситуацию вокруг компании Nvidia.

Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом журналистам накануне поездки на Филиппины и в Китай.

Его спросили, будет ли он обсуждать с китайским лидером скандал вокруг ухода генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга со своего поста.

"Могу это сделать", - ответил Президент США.

Трамп также ответил на вопрос о том, потребует ли он на запланированной на 19 ноября встрече с Си Цзиньпином прекращения закупок Китаем иранской нефти.

"Я попрошу его о том, о чем захочу. Вам необязательно это знать", - заявил Трамп.

Президент США не раскрыл дополнительных подробностей о вопросах, которые намерен поднять на встрече.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ДОНАЛЬД ТРАМП #СИ ЦЗИНЬПИН
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Озеро вышло из берегов и затопило дома в Баку - ВИДЕО 23:35 (UTC+04), Общество 214
Хикмет Гаджиев и Магдалена Гроно обсудили партнерство Азербайджана и ЕС 23:23 (UTC+04), Политика 257
Израиль ликвидировал четырех командиров ХАМАС 23:01 (UTC+04), В мире 354
У Инфантино появился новый возможный соперник на выборах ФИФА 22:48 (UTC+04), Спорт 322
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала - ФОТО 22:28 (UTC+04), Официальная хроника 438
Ваагн-просветитель: как вице-спикер НС ярлыки вешал на армянскую оппозицию - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова 22:20 (UTC+04), Политика 502
Трамп сказал, о чем хочет поговорить с Си Цзиньпином 22:15 (UTC+04), В мире 450
В Кюрдамире столкнулись автомобили - есть пострадавшие 22:02 (UTC+04), Общество 415
Азербайджанские боксеры успешно стартовали на ЧЕ в Хорватии - ФОТО 21:44 (UTC+04), Спорт 429
Экономике США предсказали огромные потери - Причина 21:33 (UTC+04), В мире 516
До 80 тысяч человек могут принять участие в протестах в Париже 21:16 (UTC+04), В мире 550
Европейские клубы обвинили УЕФА в нарушении законов ЕС 21:00 (UTC+04), Спорт 471
Изменены дата и место проведения ярмарки меда в Баку 20:44 (UTC+04), Общество 650
Глобальная волна кибератак: публикации стали оружием хакеров - ОБЗОР 20:30 (UTC+04), Наука и технологии 2 384
Tesla начала продавать электрокар без руля и педалей 20:16 (UTC+04), Автоновости 506
Стали известны итоги конкурса по отбору директоров школ 20:01 (UTC+04), Общество 529
В Азербайджане ужесточают правила пополнения счетов через терминалы 19:52 (UTC+04), Azərbaycanca 6 354
Саблистки Азербайджана заняли 14-е место на Кубке мира - ФОТО 19:43 (UTC+04), Спорт 498
Тофиг Джаббаров объединит звезд азербайджанского джаза на одной сцене 19:32 (UTC+04), Культура 540
Гигантский валун расплющил легковушку с людьми в Китае - ВИДЕО 19:19 (UTC+04), В мире 749
В Баку обнаружили просроченную продукцию 19:10 (UTC+04), Общество 714
Азербайджан принял участие в обсуждении перспектив сотрудничества в рамках ОЭС в Исламабаде - ФОТО 19:04 (UTC+04), Политика 665
На форуме занятости в Баку рассмотрели влияние ИИ на будущее профессий 19:00 (UTC+04), Экономика 717
Direktorların işə qəbulu müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb 18:52 (UTC+04), Azərbaycanca 667
Минфин США обратился к представителям Nvidia 18:49 (UTC+04), В мире 719
Баку и Лондон обсудили перспективы развития азербайджано-британских отношений 18:37 (UTC+04), Политика 708
К 95-летию Огтая Шихалиева представили фильм о его творческом наследии - ФОТО 18:30 (UTC+04), Культура 583
Со следующего года доходы вкладчиков могут облагаться налогом 18:19 (UTC+04), Экономика 843
Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи 18:10 (UTC+04), Экономика 5 647
День Победы отметили в азербайджанском культурном центре в Берлине - ФОТО 18:04 (UTC+04), Общество 571
Билеты на матч "Кяпаз" - "Карабах" поступили в продажу 18:00 (UTC+04), Спорт 542
Солтан Мамедов призвал увеличить финансирование реабилитации детей с особенностями развития 17:54 (UTC+04), Политика 706
В Азербайджане обсудили дальнейшие шаги по развитию банковского сектора - ФОТО 17:47 (UTC+04), Экономика 743
Солисты Российской академии музыки имени Гнесиных выступили в Баку - ФОТО 17:36 (UTC+04), Культура 580
Делегация Азербайджана провела переговоры на COP31 - ФОТО 17:28 (UTC+04), Политика 774
У берегов Болгарии затонуло грузовое судно - спасены граждане Азербайджана - ВИДЕО 17:23 (UTC+04), В мире 808
Ağsu aşırımına alternativ yolun bərpası tələb olunur - Elçin Mirzəbəyli 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 749
Названа доля занятых в сельском хозяйстве 17:16 (UTC+04), Экономика 764
Момент обрушения здания в Нью-Йорке - ВИДЕО 17:07 (UTC+04), В мире 852
Bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır - Siyahı 17:02 (UTC+04), Azərbaycanca 799
Geely выпустила полноприводный фургон мощностью 409 сил 17:00 (UTC+04), Автоновости 639
В Стамбуле представлены инвестиционные возможности Азербайджана 16:53 (UTC+04), Экономика 786
Азербайджанцев спасли с тонущего судна в Черном море 16:50 (UTC+04), В мире 784
Каратисты Азербайджана завоевали 23 медали в Грузии - ФОТО 16:47 (UTC+04), Спорт 539
Азербайджан и Грузия ускорили пропуск грузовых поездов через границу 16:42 (UTC+04), Экономика 770
При поддержке PASHA Holding азербайджанские ковры представлены в Болгарии - ФОТО 16:37 (UTC+04), Культура 5 771
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение 16:35 (UTC+04), Общество 5 566
Турция начала регулярные грузовые авиаперевозки в Армению 16:33 (UTC+04), В мире 804
Детсад на трибуне: в парламенте Армении выступила 14-летняя дочь оппозиционерки 16:29 (UTC+04), Политика 7 148
Раскрыт способ продлить жизнь iPhone 16:27 (UTC+04), Наука и технологии 573
В Азербайджане предложили увеличить финансирование медиа 16:23 (UTC+04), Общество 544
Омбудсмен Азербайджана призвала усилить международную поддержку разминирования 16:19 (UTC+04), Политика 762
В Баку прошел благотворительный вечер "Наш голос - твой голос, Хумай!" - ФОТО 16:16 (UTC+04), Культура 565
Сахарный диабет: от ранней диагностики до современных методов лечения - ФОТО (R) 16:10 (UTC+04), Общество 784
В Баку автомобиль скорой помощи использовали для перевозки грузов - ВИДЕО 16:06 (UTC+04), Общество 636
История без мифологем 16:02 (UTC+04), Политика 5 374
Азербайджан: резервы и возможности на службе развития 16:00 (UTC+04), Экономика 5 842
Tikintiyə icazə prosedurları sadələşdirilir - ŞAD XƏBƏR 15:57 (UTC+04), Azərbaycanca 777
Совет ЕС одобрил выделение Украине рекордного транша 15:56 (UTC+04), В мире 789
Депутат возмутился тем, что государство оплачивает обучение школьников в русском секторе 15:52 (UTC+04), Общество 830
Тяжелое ДТП в Хачмазе, есть погибший и раненые 15:49 (UTC+04), Общество 598
Азербайджан готов развивать партнерство с НАТО – Хикмет Гаджиев - ФОТО 15:44 (UTC+04), Политика 805
В Баку прошел праздник граната - посажены 200 молодых деревьев из Гёйчая - ФОТО 15:40 (UTC+04), Общество 613
Вугар Гюльмамедов назвал одну из важных задач госбюджета-2027 15:34 (UTC+04), Экономика 797
В Бинагади произошел пожар на одном из объектов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 15:29 (UTC+04), Общество 587
Еще одна станция SOCAR открылась в Румынии 15:26 (UTC+04), Экономика 792
Технический сбой в авиации США стал крупнейшим за 35 лет 15:19 (UTC+04), В мире 839
Азербайджан опережает соседние страны по размеру пенсий 15:08 (UTC+04), Общество 5 595
Раскрыт объем поставок газа по TAP в Европу за шесть лет 14:59 (UTC+04), Экономика 812
У берегов Болгарии тонет грузовое судно 14:49 (UTC+04), В мире 851
Счетная палата о необходимости обновления стратегии управления госдолгом 14:46 (UTC+04), Экономика 816
Турция получит 660 млн евро на развитие Среднего коридора 14:35 (UTC+04), В мире 850
Раскрыт объем свободной ликвидности банков Азербайджана 14:16 (UTC+04), Экономика 868
Подушка безопасности сработала в решающий момент - ВИДЕО 14:07 (UTC+04), Общество 712
В Баку изменили схему движения этого автобуса 14:02 (UTC+04), Общество 673
В Азербайджане утверждено Положение об информационной системе "Единое окно" 13:57 (UTC+04), Официальная хроника 6 760
На проведение конкурса "Восхождение" в Азербайджане выделен один миллион манатов 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 564
В Азербайджане усовершенствуют госуправление на прибрежных территориях Каспия - указ 13:51 (UTC+04), Официальная хроника 594
Доверие граждан к манату продолжает расти - Талех Кязымов 13:46 (UTC+04), Экономика 908
Стало известно, когда Tesla завершит производство Cybertruck 13:35 (UTC+04), Автоновости 557
Армения вновь примеряет на Азербайджан роль вечного врага 13:32 (UTC+04), Политика 7 317
Азербайджан примет 27-й Всемирный нефтяной конгресс 13:30 (UTC+04), Экономика 908
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана превысит $4,2 млрд по итогам года - министр 13:19 (UTC+04), Экономика 6 821
В этих районах Баку подорожала аренда квартир 13:15 (UTC+04), Общество 674
В Азербайджане озвучили прогнозы экономического роста на 2027–2030 годы 13:10 (UTC+04), Экономика 892
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:07 (UTC+04), Общество 662
В 2027 году ненефтяной сектор обеспечит более 64% доходов бюджета 13:05 (UTC+04), Экономика 868
Пассажирский автобус в Баку проехал по берегу моря - ВИДЕО 12:53 (UTC+04), Общество 844
Выход азербайджанских компаний на зарубежные рынки диверсифицирует доходы страны - министр 12:41 (UTC+04), Экономика 926
Свыше 100 человек депортированы из Азербайджана за месяц 12:39 (UTC+04), Общество 1 103
Обнародована повестка встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа 12:36 (UTC+04), В мире 927
Районы Азербайджана смогут покрывать расходы за счет собственных доходов 12:30 (UTC+04), Экономика 911
За это магазины могут оштрафовать на 1650 манатов 12:25 (UTC+04), Общество 2 677
Стратегические валютные резервы Азербайджана почти в 20 раз превышают внешний госдолг - министр 12:26 (UTC+04), Экономика 5 983
Президент Ильхам Алиев утвердил Кодекс о государственной службе Азербайджана 12:22 (UTC+04), Официальная хроника 8 866
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджана 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 524
Сколько человек в Азербайджане получают пособие по возрасту? 12:14 (UTC+04), Общество 616
Бюджеты Азербайджана на 2027 год обеспечат финансирование основных задач государства 12:11 (UTC+04), Экономика 908
Создать фонд в Азербайджане станет сложнее 12:09 (UTC+04), Общество 592
Необычная вакансия в Азербайджане: 25 дней работы за 19 тысяч манатов 12:06 (UTC+04), Общество 3 509
В этой стране заблокировали Telegram 12:04 (UTC+04), Наука и технологии 612
Зонд НАСА находится на пороге нового космического рубежа 12:00 (UTC+04), Это интересно 595
В Баку задержали автохулигана - ВИДЕО 11:50 (UTC+04), Общество 666
В Азербайджане задержали адвоката - ФОТО 11:37 (UTC+04), Общество 725
Азербайджан продолжает оставаться в центре важных глобальных и региональных процессов - Сахиба Гафарова 11:33 (UTC+04), Политика 1 014
25 iş günü, 11 min dollar maaş - Azərbaycanda iş elanı 11:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 049
Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за две недели 11:29 (UTC+04), Общество 598
Сборная Азербайджана встретится с Андоррой 11:27 (UTC+04), Спорт 600
Крупный пожар на Пхукете: есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО 11:22 (UTC+04), В мире 1 036
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:16 (UTC+04), Общество 585
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:10 (UTC+04), Туризм
Азербайджан будет меньше зависеть от нефтегазовых доходов 11:06 (UTC+04), Экономика 996
Азербайджан говорит с Европой на равных – Новруз Аслан для Day.Az 11:00 (UTC+04), Политика 5 602
Профицит ликвидности банковского сектора Азербайджана превысил 6 млрд манатов 10:56 (UTC+04), Экономика 994
В Казахстане назначен новый глава КНБ 10:53 (UTC+04), В мире 1 012
Сильный ветер повалил десятки деревьев в Баку - ФОТО 10:50 (UTC+04), Общество 814
Ombudsman beynəlxalq ictimaiyyəti minatəmizləməyə dəstəyi artırmağa çağırıb 10:50 (UTC+04), Azərbaycanca 951
Таможенные реформы и цифровизация помогут раскрыть потенциал Среднего коридора - ИНТЕРВЬЮ с МВФ 10:40 (UTC+04), Экономика 5 056
"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью 10:32 (UTC+04), Спорт 617
Цены на жилье и арендную плату в Азербайджане продолжают расти 10:19 (UTC+04), Экономика 1 039
AZAL будет выполнять все рейсы по маршруту Баку - Стамбул через Международный аэропорт Стамбула 10:01 (UTC+04), Общество 1 074
В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера 09:50 (UTC+04), В мире 1 048
Hasarın aşması nəticəsində qadın ölüb 09:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 069
На западе Ирана обезврежена вооруженная группа 09:45 (UTC+04), В мире 1 115
Представители гражданского общества Азербайджана и Армении готовят новую встречу в рамках инициативы "Мост мира" 09:40 (UTC+04), Политика 5 834
В Баку автобус насмерть сбил пешехода 09:36 (UTC+04), Общество 778
Третий авианосец США вошел в зону ответственности CENTCOM 09:33 (UTC+04), В мире 1 045
Названо место проведения следующего саммита НАТО 09:30 (UTC+04), В мире 1 075
В Баку раскрыли кражи на крупные суммы 09:27 (UTC+04), Общество 685
В Китае подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа 09:21 (UTC+04), В мире 1 023
В школах начались осенние каникулы 09:17 (UTC+04), Общество 674
В Азербайджане пресекли контрабанду наркотиков из Ирана - ФОТО - ВИДЕО 09:11 (UTC+04), Общество 654
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:00 (UTC+04), Экономика
Гвардиола не возглавит сборную США 08:13 (UTC+04), Спорт 644
ANCA против TRIPP: о чем армянство пишет письма Санта Клаусу - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой: 08:00 (UTC+04), Политика 5 484
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Квартиры в районах Баку рядом с метро подорожали - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Общество 855
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Ученые разгадали причины появления сложной жизни на Земле 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 820
Канадский журнал назвал Мессии лучшим футболистом года 03:30 (UTC+04), Спорт 745
Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на пост гендиректора Nvidia 02:25 (UTC+04), В мире 1 446
Гороскоп на 16 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:35 (UTC+04), Это интересно 1 143
Кенан Насибов завоевал "золото" Гран-при по дзюдо в Загребе 01:00 (UTC+04), Спорт 807
Армяне подрались в эфире Общественного телевидения - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), В мире 1 748
В Баку дерево рухнуло на вход в жилой дом - ВИДЕО 00:43 (UTC+04), Общество 1 118
Microsoft оказалась косвенно причастна к отравлению постояльцев отеля 15 ноября 23:54 (UTC+04), В мире 1 547
ВОЗ забила тревогу из-за всплеска респираторных заболеваний в Газе 15 ноября 23:39 (UTC+04), В мире 1 532
В Хырдалане сильный ветер повредил 7 автомобилей 15 ноября 23:23 (UTC+04), Общество 911
Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО 15 ноября 23:05 (UTC+04), Общество 990
В Сальяне перевернулся автомобиль, пострадали мать и дочь 15 ноября 22:53 (UTC+04), Общество 850
Национальное телевидение Азербайджана: история, достижения и новые горизонты - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 15 ноября 22:40 (UTC+04), Политика 5 557
Авианосец ВМС США прибудет на Ближний Восток в течение суток 15 ноября 22:23 (UTC+04), В мире 1 618
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор его деятельности за неделю - ВИДЕО 15 ноября 22:09 (UTC+04), Официальная хроника 7 012
Роналдиньо проводит свой первый официальный матч за 11 лет 15 ноября 22:05 (UTC+04), Спорт 866
Наблюдаются кибератаки на аккаунты Президента Ильхама Алиева в соцсетях 15 ноября 21:57 (UTC+04), Официальная хроника 7 577
В США призвали Nvidia искать нового руководителя вне компании 15 ноября 21:44 (UTC+04), В мире 1 594
ПАСЕ подыгрывает вору: кто прикрывает Карапетяна? - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 15 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 3 070
"Барселона" нацелилась на 22‑летнего форварда 15 ноября 21:17 (UTC+04), Спорт 854
Партии Нетаньяху, Айзенкота и Беннета провели первые коалиционные переговоры 15 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 1 633
США расследуют, продавала ли Nvidia чипы Китаю 15 ноября 20:51 (UTC+04), В мире 1 647
Эстония закрывает все КПП на границе с Россией 15 ноября 20:38 (UTC+04), В мире 1 689
Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Китае 15 ноября 20:25 (UTC+04), Спорт 805
В Дании похитили карты Pokémon на сумму более 150 тысяч долларов 15 ноября 20:19 (UTC+04), В мире 1 666
Президент Ильхам Алиев: Особый импульс развитию азербайджанского телерадиовещания придали внимание и забота Общенационального лидера 15 ноября 20:06 (UTC+04), Официальная хроника 862
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыва боеприпаса в Агстафе 15 ноября 20:04 (UTC+04), Общество 843
Президент Ильхам Алиев: Радио и телевидение имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий 15 ноября 19:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 055
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 15 ноября 19:50 (UTC+04), Общество 851
Еще два судна взорвались в Ормузе после столкновения с минами - ВИДЕО 15 ноября 19:42 (UTC+04), В мире 1 710
Президент Ильхам Алиев поздравил работников телевидения и радио Азербайджана 15 ноября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 6 525
Вниманию метеочувствительных людей 15 ноября 19:27 (UTC+04), Общество 886
Эти работники в Азербайджане могут получить дополнительную зарплату 15 ноября 19:07 (UTC+04), Общество 2 635
Скорость ветра в Баку достигла 27 м/с 15 ноября 18:58 (UTC+04), Общество 1 834
В Индонезии разбушевался ураган, есть пострадавшие 15 ноября 18:53 (UTC+04), В мире 1 675
Прогноз погоды на предстоящую неделю 15 ноября 18:45 (UTC+04), Общество
В Nvidia возникли трудности с поиском нового главы компании 15 ноября 18:39 (UTC+04), В мире 1 674
"Формула власти Михаила Гусмана": Интервью с Президентом Словакии Петером Пеллегрини - ВИДЕО 15 ноября 18:25 (UTC+04), Политика 3 497
SpaceX запустит новую группу спутников Starshield 15 ноября 18:12 (UTC+04), Наука и технологии 793
В Агстафе произошел взрыв боеприпаса, есть погибший и раненый 15 ноября 17:55 (UTC+04), Общество 2 716
Азербайджанский дзюдоист вышел в финал Гран-при по дзюдо в Загребе 15 ноября 17:51 (UTC+04), Спорт 768
В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике - ФОТО 15 ноября 17:35 (UTC+04), Спорт 846
Фотоловушка сняла пуму в неожиданном месте 15 ноября 17:20 (UTC+04), Это интересно 926
Французская улица рушит европейские амбиции Макрона 15 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 3 585
Заслуженный артист Азербайджана Ариф Мирзоев похоронен 15 ноября 16:58 (UTC+04), Общество 1 144
В Ордубаде перевернулся автобус, пострадали 11 человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 15 ноября 16:51 (UTC+04), Общество 903
В Азербайджане опровергли распространяемую из Франции дезинформацию о Сёюдлю 15 ноября 16:33 (UTC+04), Политика 6 226
Азербайджан принял участие в благотворительном базаре в штаб-квартире НАТО - ФОТО 15 ноября 16:16 (UTC+04), Политика 1 761
США впервые разместили истребители F-15EX на своей авиабазе в Японии 15 ноября 16:12 (UTC+04), В мире 1 763
Geely Auto открыла предварительные продажи нового кроссовера 15 ноября 16:05 (UTC+04), Автоновости 1 834
Компания ASELSAN совершила исторический прорыв - ВИДЕО 15 ноября 15:48 (UTC+04), В мире 2 182
Атмосфера Земли могла повлиять на силу магнитной бури 15 ноября 15:36 (UTC+04), Это интересно 795
В Иордании вынесли приговор участникам нападения на церковь 15 ноября 15:18 (UTC+04), В мире 1 868
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 15 ноября 15:13 (UTC+04), Политика 1 770
Кварацхелия сменит футбол на стриминг на ближайшие полгода 15 ноября 14:58 (UTC+04), Спорт 887
Китайские инвестиции могут придать новый импульс промышленности Азербайджана - ОБЗОР от Azernews 15 ноября 14:40 (UTC+04), Экономика 5 972
Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые уловил "запрещенный" сигнал из космоса 15 ноября 14:34 (UTC+04), Это интересно 879
Qazaxda yaşayış evinin həyətyanı sahəsində yanğın olub - VİDEO 15 ноября 14:27 (UTC+04), Azərbaycanca 1 694
Meta получила крупный штраф 15 ноября 14:15 (UTC+04), Наука и технологии 837
Стивен Кинг опубликовал загадочный пост об инопланетянах 15 ноября 14:05 (UTC+04), В мире 1 951
Лига наций УЕФА: Франция сыграет с Турцией, Испания примет Англию 15 ноября 13:43 (UTC+04), Спорт 844
Удары по американским военным базам носят оборонительный характер - МИД Ирана 15 ноября 13:28 (UTC+04), В мире 1 937
Еще новости