Озеро вышло из берегов и затопило дома в Баку - ВИДЕО

Вода из озера Бюльбюля выходит из берегов и затапливает расположенные поблизости жилые дома.

Как передает Day.Az, жители улицы Микаила Мушфига в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку обратились на горячую линию программы "Xəzər Xəbər".

По их словам, во время прокладки канализационной линии вблизи озера была повреждена дамба.

Жители отмечают, что вышедшая из берегов вода затопила дворы, подвалы и внутренние помещения домов.

В Службе водоснабжения крупных городов сообщили, что на указанной территории проводятся работы по уменьшению площади озера Бюльбюля путем засыпки части водоема грунтом и созданию парка. Параллельно ведется прокладка канализационных линий.

В ведомстве пояснили, что из-за интенсивных осадков уровень воды в озере повысился, что привело к затоплению расположенных поблизости дворов.

В настоящее время на территории устанавливаются дополнительные насосы. Ожидается, что в ближайшие дни вода будет откачана, после чего проведут очистку затопленных участков.

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