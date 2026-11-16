Израиль ликвидировал четырех командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации четырех командиров подразделений, входящих в состав военного крыла радикального движения ХАМАС, в ходе ударов по различным районам сектора Газа.

"В районе Джабалии ЦАХАЛ нанес удар, в результате которого был ликвидирован командир взвода батальона "Западная Джабалия" военного крыла ХАМАС Муамен Разек Шангдали. В ходе других операций ЦАХАЛ ликвидировал командира взвода, проникшего на территорию Израиля во время резни 7 октября Хуссама Салеху, а также командиров двух отрядов", - говорится в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным армейской пресс-службы, ликвидированные "готовили нападения на израильских военнослужащих и мирных жителей", а также "работали над восстановлением боевого потенциала ХАМАС, систематически нарушая режим прекращения огня".

В ЦАХАЛ указали, что радикалы "были ликвидированы в результате ударов с воздуха, что позволило устранить исходящую от них угрозу".

7 октября 2023 года вооруженные сторонники палестинского радикального движения ХАМАС из Газы напали на израильскую территорию. Атака сопровождалась убийствами жителей приграничных населенных пунктов в Израиле и захватом 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.