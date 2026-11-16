У Инфантино появился новый возможный соперник на выборах ФИФА

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло стал одним из главных потенциальных кандидатов на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), который в настоящее время занимает Джанни Инфантино.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, кандидатура французского функционера рассматривается в УЕФА в качестве возможной альтернативы действующему руководителю мирового футбола.

Обсуждение должно состояться сегодня на уровне исполнительного комитета УЕФА. При этом окончательное решение о поддержке Диалло пока не принято, а потенциальному кандидату потребуется также заручиться поддержкой национальных футбольных ассоциаций.

57-летний Диалло в сентябре открыто раскритиковал деятельность Инфантино, обвинив его в нанесении ущерба репутации мирового футбола и нарушении доверия между руководящими организациями.

Одним из поводов для разногласий стала инициатива по привлечению частных инвестиций к коммерческим правам на турниры ФИФА, вызвавшая сопротивление со стороны европейских футбольных структур.

Ранее УЕФА рассматривал возможность поддержки более известной фигуры из мира футбола. Среди обсуждавшихся вариантов назывались бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, а также экс-футболисты Микаэль Сильвестр и Дидье Дрогба.

Другим потенциальным претендентом остается бывший президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима.

Согласно информации The Guardian, одним из преимуществ Диалло считается возможность привлечь поддержку не только европейских федераций, но и франкоязычных стран Африки.

Срок регистрации кандидатов истекает 18 ноября. Выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Инфантино намерен баллотироваться на новый срок.