Названа обязательная настройка для старых Android-смартфонов, которая может ускорить их работу. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов портала, обладатели старых Android-смартфонов могут сделать интерфейс операционной системы (ОС) отзывчивее, сократив продолжительность системных анимаций. В материале говорится, что настройка не повышает производительность устройства, но уменьшает задержки при открытии приложений и переключении между экранами.

Скрытые настройки находятся в разделе "Для разработчиков". Чтобы его открыть, нужно перейти в сведения о телефоне и семь раз нажать на номер сборки. После этого в новом разделе следует найти три пункта - "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации". Специалисты отметили, что по умолчанию для них выставлено значение 1х, но его можно заменить на 0,5х. В этом случае эффекты будут воспроизводиться вдвое быстрее. Авторы объяснили, что анимацию можно полностью отключить, но тогда переключения между экранами будут выглядеть слишком резкими.

Журналисты MakeUseOf объяснили, что после внесения изменений "тяжелые" приложения не станут загружаться быстрее, но настройка сократит визуальные эффекты. Если смартфон начал сильно замедляться, то специалисты посоветовали освободить накопитель, удалить ненужные приложения и перезагрузить его.