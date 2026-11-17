Турция продолжает переговоры с Россией, Украиной и европейскими странами для возобновления экспорта зерна через Черное море и обеспечения безопасности судоходства.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после министерской встречи ЕС по вопросам межрегиональной безопасности в Брюсселе.

"Мы работаем над возвращением зерна на мировые рынки, обеспечением безопасности судоходства в Черном море и доставкой пшеницы нуждающимся странам. У нас есть определенные предложения, часть которых мы сегодня доработали", - сказал Фидан.

По словам министра, Анкара обсуждает вопрос также с Болгарией и Румынией, на которые непосредственно влияет ситуация в Черном море.

"Сегодня мы встретились с представителями Болгарии, Румынии и Украины. До этого провели переговоры и с российской стороной. Надеюсь, разработанная нами формула даст результат", - заявил он.

Фидан отметил, что одним из основных препятствий для достижения договоренности остается позиция России. По его словам, Москва не заинтересована во временном соглашении по Черному морю без подписания постоянного мирного договора с Украиной.

Глава МИД Турции подчеркнул, что готовятся предложения для достижения согласия сторон, однако раскрывать их детали пока рано.