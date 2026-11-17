Не удивляйтесь, если ваши нервы будут натянуты до предела - сегодня гороскоп обещает водоворот бурных чувств, которые способны вылиться в столкновения с окружающими и конфликт интересов. По этой причине старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: оно будет настроено жестко и авторитарно. Впрочем, во многих сферах жизни - от творчества до любви - сильные эмоции способны стать не помехой, а наградой. В любом случае, сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное - старайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня мозг Овна открыт для новых идей, а сердце - для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной "зоны комфорта" и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет сегодня будоражить кровь Овна сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Телец

Cегодня весь день в душе Тельца может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить его из себя своей неорганизованностью, а события - то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Тельцу какой-то реальный ущерб. Его способен раздражать уже сам факт того, что все идет "неправильно", "не по плану". По-настоящему разрядить напряжение Тельца сегодня способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой - будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.

Близнецы

Сегодня все самые удачные мысли и проекты Близнецов будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов - вот залог их успеха! Вполне возможно, что именно сегодня Близнецы, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеют завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуются этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого они захотят очаровать.

Рак

Cегодня Раку следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Рак будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Раку сегодня стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде "дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть" и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор!

Лев

Cегодня настроение Льва может штормить, показывая то "минус", то "плюс". Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия - любые цвета и оттенки эмоций сегодня могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие - переживаниями самого Льва. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Льву сегодня необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Дева

Cегодня Дева способна потратить день на пустяки - однако ей самой они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют ее к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Девы может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Весы

Cегодня Весы должны быть готовы к тому, что люди вокруг будут обращать на них повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Весов многое зависит. Зная об этом, Весы должны сегодня постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Скорпион

Сегодня Скорпиону необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет его к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Скорпион способен увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Скорпион старательно раздует его до предела: его способность давить на самые болезненные точки сегодня на высоте. Только большой вопрос - принесет ли такая победа удовлетворение самому Скорпиону? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?

Стрелец

Сегодня Стрелец может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Стрельцу сегодня необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет "всего лишь" прогулка по новой улице, новые люди или новое блюдо в меню - поверьте, оно того стоит!

Козерог

Cегодня Козерог будет склонен сорить деньгами! Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым Козерог способен быть к тем, кто ему дорог, - им он сегодня просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Сегодня Козерог должен следовать за своим сердцем - но только в пределах разумного, конечно.

Водолей

Cегодня Водолей будет неотразим вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых - в глазах окружающих, которым передастся его сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Водолея будет сегодня помогать ему и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Водолей смотрит на них сверху вниз, его преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого им не придется что-то особенное говорить или делать - их молчание может оказаться не менее интригующим, чем их слова. Звезды гороскопа советуют Рыбам использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.