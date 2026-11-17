В документах Конгресса США впервые за десятилетия появилось новое обозначение свободнопадающей ядерной авиабомбы - B94.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из пояснительной записки комитета Сената по ассигнованиям к законопроекту о финансировании Министерства энергетики на 2027 финансовый год.

По данным издания The War Zone, которое проанализировало документ, США не присваивали новых индексов ядерным авиабомбам с начала 1990-х годов - после закрытия проекта B90. Таким образом, речь идёт о первом принципиально новом обозначении за примерно 35 лет. Ранее американские ядерные авиабомбы модернизировались в рамках существующих семейств (в первую очередь B61).

На программу, связанную с B94, в бюджете предусмотрено дополнительно около 77 млн долларов. Подробности о характеристиках боеприпаса в открытых документах отсутствуют. По оценке экспертов, наиболее вероятным кандидатом является разрабатываемая противобункерная система Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), предназначенная для поражения глубоко заглублённых целей - подземных командных пунктов и укреплённых объектов.

Появление нового индекса B94 связывают с тем, что потенциальные противники США активно переносят ключевые военные и ядерные объекты под землю. В последние годы Вашингтон уже ускорил производство модернизированной бомбы B61-13, однако обозначение B94 указывает на работу над принципиально новым изделием, а не очередной модификацией старых боеприпасов холодной войны.

Официальные представители Министерства энергетики и Пентагона пока не комментировали появление обозначения B94.