Автор: Лейла Таривердиева

Когда в Европарламенте, Нацсобрании Франции или Конгрессе США достают носовые платочки и льют слезы по осужденным в Баку армянским преступникам, у непосвященных возникает перед глазами образ Нельсона Манделлы, Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга в одном лице. Если о преступниках так много говорится в парламентах держав, если о них пекутся все правозащитники мира, если европейцы под флагом диаспоры размахивают портретами осужденных у дипмиссий Азербайджана, значит, за решеткой находятся никак не преступники, а великие праведники, титаны свободы, борцы за права и так далее. Ведь непосвященному трудно представить, что столько международного ресурса брошено на поддержку лиц, совершивших реальные преступления, виновных в кровавых злодеяниях и многом другом.

Помимо дел, за которые армянские преступники уже несут заслуженное наказание, за ними водятся и делишки. Не потому, что эти деяния ничтожны. Просто по сравнению со злодеяниями против азербайджанского народа все это мелочи. Тем не менее, обратить на них внимание следует, особенно тем, кто рвет тельняшки, требуя для них свободы.

В то время, как диаспора бьется за освобождение осужденных в Баку на длительные сроки армянских преступников, блогеры в самой же Армении публикуют любопытные данные о темных делишках лидеров сепаратистов и карабахского клана.

Выясняется, что все, кто так или иначе имел отношение к руководству режимом в Ханкенди и кто дергал за веревочки в Ереване, наживались на своих так называемых должностях в годы оккупации, до того, как сепаратистов постигла катастрофа. Оглупленное пропагандой армянское общество, в том числе армянское меньшинство Карабахского региона Азербайджана, смотрело в рот своим преступным лидерам, принимая их пафосные фразы за правду и ожидая, что вот-вот Армения дотянется до Каспия и "потомки Ноя" ступят на землю обетованную. Как известно, согласно идеологическим конструкциям армянства, земля обетованная для армян там, где у них появляется территориальный интерес.

Блогер Роман Багдасарян, известный своими разоблачениями сепаратистского режима, буквально закопал сидящих сегодня в бакинской тюрьме преступников своими последними постами в соцсетях. Из следующих за публикациями комментариев становится понятно, почему за освобождение негодяев бьются только диаспора и горстка миллионеров с мандатами. Общее настроение армянских пользователей можно выразить одной фразой: спасибо Баку, что наказал этих воров и мошенников.

Сам по себе карабахский конфликт был затеян для грабежа и обогащения. Были, конечно, маньяки-застрельщики кровопролития вроде уже отправившихся на божий суд Сильвы Капутикян и Зория Балаяна, но карабахская шушера в лице Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и прочих, менее всего, думала про "от моря до моря".

Некоторое время назад, когда в Армении встал вопрос конфискации у сепаратистов здания, в котором их "представительство" действовало более тридцати лет, всплыли подробности, которые отвлекли внимание общества от фейков, распространявшихся оппозицией. Напомним, что оппозиция рвала на себе волосы, утверждая, что в здание, которое отбирают у сепаратистов, власти собираются возвращать Ереванский азербайджанский государственный драмтеатр, депортированный в 1988 году. А тут в СМИ появились более интересные новости. Выяснилось, что "президент арцаха" Араик Арутюнян после Второй карабахской войны заложил здание за 800 тысяч долларов в так называемом "а̶р̶ц̶а̶х̶б̶а̶н̶к̶е̶". Видимо, военный преступник почуял скорый конец "карабахского вопроса" и постарался напоследок совершить очередную аферу. Заложить здание он не имел никакого права, но все, что творили сепаратисты и их опекуны в Армении, не имело никакого отношения к правам и законам.

Факт аферы со зданием "представительства" тогда показался многим нереальным, надуманным пропагандой команды Пашиняна. Но публикации блогера Багдасаряна ставят все на свои места.

Как пишет Багдасарян, в 2020 году Араик Арутюнян масштабно выводил деньги из Карабаха, причем, приворовывал не только из переводимых Ереваном средств, но и из тех, что собирались для "победы" в 44-дневной войне.

Все это действительно интересно. И очень советуем ознакомиться с данными, распространенными армянским блогером, так называемую представительницу прав осужденных армянских преступников в ЕСПЧ Сирануш Саакян. Она прилагает титанические усилия к тому, чтобы заставить армянское общество считать этих лиц своими героями, а то никак не поддается. С удовольствием пристраиваются только реваншистские круги и остатки сепаратистов, рассчитывавших поиграть в "независимость в изгнании".

Так вот, по данным, которыми располагает армянский блогер, пока армянские солдаты погибали на войне, Араик Арутюнян прикупал объекты. Так, он потратил 6 миллионов долларов на четырехзвездочный бизнес-отель "Маск" в Ставропольском крае. Сделка была, разумеется, оформлена на другое лицо - на имя своего дружка из Мартуни (Армения). Сейчас отель готовится к продаже, но уже по удвоенной цене.

Роман Багдасарян рассказал также печальную историю основателя и владельца считавшегося брендом (один только товарный знак компании оценивался примерно в 35 миллионов долларов) молочного предприятия "Аштарак-Кат" Ашота Апояна. Согласно информированным источникам, действовавшее в Армении предприятие стало объектом вымогательства со стороны брата Сержа Саргсяна и было вынуждено платить дань карабахскому клану. Но этого было недостаточно. Араик Арутюнян и так называемый "архиепископ арцаха" Паргев лично приехали в Армению из Ханкенди, чтобы совершить рейдерский захват компании. Произошло это в 2016 году. Разумеется, Серж Саргсян, возглавлявший Армению, не дал хода делу, а основатель компании скончался в нищете.

Багдасарян утверждает, что у Араика Арутюняна в целом имеется около 70 объектов. И, что интересно, оформленные на подставных лиц они все годы, что он находился под следствием, а теперь отбывает срок, продолжают работать и приносить доходы, которые перечисляются на соответствующие счета в Дубай. "После ареста Бако и Араика, ключевое лицо, отвечавшее за сбор их доходов, вместе с супругой переехало в Дубай", - указывает блогер.

То есть бизнес процветает, хотя сам Араик вряд ли сумеет этим воспользоваться, потому что будет сидеть до конца своих дней.

Поражение Армении в войне нисколько не умалило аппетитов главаря сепаратистов. В то время, как развивались тревожные для сепаратистского образования процессы, грозившие концом этому армянскому проекту, Арутюнян строил Торговый центр в пригороде Железноводска. Покупка земельного участка и строительство объекта, как пишет Багдасарян, обошлись Араику почти в 2 миллиона долларов.

Военный преступник приобрел также отель с рестораном в Краснодаре, отели в Филях и Битце. Роман Багдасарян, ссылаясь на свои источники, указывает, что в целом состояние Араика Арутюняна оценивается в 350-400 миллионов долларов. Большая часть этих средств - деньги, украденные у Еревана и диаспоры, которые те выделяли на поддержку оккупационного режима и противостояние с Баку. Тут можно сказать, что преступник украл у преступника.

Назвать историю мошенника историей бизнес-успеха нельзя, потому что Арутюнян, как пишет Багдасарян, обманул многих людей и оставил после себя крупные невыплаченные долги, и теперь кредиторы требуют возврата средств от его семьи. Даже его подельник, ведающий сегодня делами, отправляет на объекты свою жену, чтобы не появляться там самому и не привлекать внимание...

В связи с тем, что Араик Арутюнян осужден не за вышеуказанные мошенничества и является гражданином другой страны, на состояние его бизнесов судебный приговор, вынесенный в Баку, никак не отразился. Если бы как мошенник он был привлечен к ответственности армянским судом, тогда араиковскому бизнесу в других странах и Армении пришлось бы туго. А так он лишился только того, что прикупил в годы оккупации, точнее, за время своего "президентства", на оккупированных территориях.

Отметим, что на оккупированных территориях у сепаратистского главаря тоже имелся бизнес, объекты и торговые точки. Правда, незадолго до антитеррористической операции сентября 2023 года, предчувствуя конец, он начал от него избавляться. Об этом писали армянские СМИ. В частности, сообщалось, что Арутюнян избавляется от своего бизнеса в Карабахе и скупает крупные сады в Араратской долине в Армении, куда предусмотрительно переехала и его семья. Сам Араик, мол, остался в Ханкенди, чтобы "бороться до конца".

Ну, это и понятно. Он не мог уехать, не поборовшись за каждый доллар наворованных капиталов. Только в начале сентября, избавившись от фейковой должности "президента", он мог подумать о делах мирских.

Арутюнян стал "президентом" в мае 2020 года и сразу принялся за дело. Не то чтобы предвидел скорый конец сепаратистов, но какие-то предчувствия, видимо, были, поэтому украденные у Армении деньги вкладывались в объекты за пределами региона. Вообще, Арутюнян очень вольготно обращался с чужой собственностью. Свое "президентство" он собирался увековечить переносом парламента в Шушу, о чем объявил за месяц до начала Второй карабахской войны. Многие в Армении, наверняка, прослезятся, почитав комментарии под постами ликвидированного ныне карабахского режима в соцсетях. Столько в этих комментариях гордости, радости и торжества, веры в "необратимость" оккупации и "величие" армянства.

В то же время у оппозиционных кругов вызовет истерику мнение пользователей, высказавшихся под постами о мошеннических схемах лица, за права которого борются в Конгрессе США и Европарламенте.