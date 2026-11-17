Автор: Лейла Таривердиева

Некоторое время назад темой обсуждения в медиа были показатели экономического роста трех стран Южного Кавказа. Два наших соседа за январь-октябрь демонстрировали выше 7 процентов, в то время как ВВП Азербайджана не дотягивал и до 2 процентов. Большинство аналитиков сходились во мнении, что причина в снижении нефтедобычи и падении нефтяных доходов. При этом никто не обратил внимания на значительный рост показателей в ненефтяном секторе. Удивляющиеся основывали свое удивление на том, что экономика Азербайджана значительно больше по объему ВВП, чем экономики обоих его соседей вместе взятые, а значит, и рост должен был быть выше. И не важно, что основная масса роста в других странах ЮК достигнута за счет сферы услуг и туризма.

Да, экономика Азербайджана в разы крупнее, чем у его соседей. Но если исходить из этой логики, то следует глубоко задуматься по поводу того, что темпы роста крупнейших экономик мира - США и Китая - составят в текущем году соответственно 2,3 и 4,5 процента. Показатель роста первой экономики Евросоюза - Германии покажет по прогнозам всего 1,3 процента роста, а второй экономики ЕС, Италии и того меньше - 0,8 процента.

В условиях нынешних потрясений как раз развитые экономики ощущают на себе замедление мировых экономических процессов, потому что тесно с ними связаны.

Более низкие показатели экономического роста не означают остановки развития. Это может происходить в условиях реформ, при разрыве традиционных связей и привычных логистических маршрутов. Последнее как раз и происходит сейчас и является фактором серьезного давления на мировую экономику, сложенную из экономик, в первую очередь, стран, способных влиять как на позитивные, так и на негативные развития.

Одним словом, страны, не играющие значимой роли в экономических процессах, могут показывать высокие результаты роста, которые в практической плоскости не играют особой роли.

Между тем, в Азербайджане развитие идет, не останавливаясь.

В сентябре на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности, Президент Ильхам Алиев отметил, что если посмотреть на общее развитие экономики страны, то увидим, что темпы роста не очень высоки. Этому есть естественные причины, прежде всего, снижение добычи нефти. Но это не должно нас беспокоить, поскольку более важным показателем является развитие ненефтяного сектора и достигнутый за 8 месяцев рост на 5,4 процента.

"Ненефтяной сектор является ведущей движущей силой экономики Азербайджана", - заявил глава государства на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

Никто не отрицает, что нефтяные доходы последнего времени играли основную роль в формировании национального ВВП и пополнении внешних резервов. Это не секрет. Нефтяные доходы, даже в случае снижения объемов, при их правильном использовании способствуют развитию не связанных с ископаемым топливом сфер. Именно это произошло в Азербайджане. И это главное, на чем делался акцент в ходе обсуждений в парламенте 16 ноября законопроекта "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

В 2027 году доля ненефтяного сектора в доходах сводного бюджета Азербайджана составит 64,5 процента. Объем ненефтегазового экспорта увеличится в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. За 10 месяцев текущего года ненефтегазовый экспорт вырос более чем на 20 процентов и достиг 3,6 млрд. долларов, из которых 61 процент приходится на промышленную продукцию. По итогам текущего года объем ненефтегазового товарного экспорта превысит 4,2 млрд. долларов, заявил в ходе обсуждений министр экономики Микаил Джаббаров.

Государство принимает дополнительные меры для дальнейшего роста показателей в ненефтегазовом секторе.

Министр экономики подчеркнул, что в целях дальнейшего расширения производства и экспорта в текущем году был принят и начал действовать новый пакет мер поддержки, согласованный в Экономическом совете. В рамках этого пакета половина процентной ставки по предпринимательским кредитам за пределами Баку и Абшерона субсидируется государством, лимит кредитной гарантии повышен с 20 до 50 процентов. Субъектам частного ненефтегазового сектора предоставлена возможность оплачивать взносы на социальное страхование за счет средств на депозитном счете НДС. Кроме того, в 2027-2030 годах половина платы за подключение промышленных и сельскохозяйственных объектов к электросети будет покрываться государством, отметил Джаббаров.

И это не все. Государство компенсирует до 70 процентов транспортных расходов экспортеров, а также часть затрат микро-, малых и средних предприятий на таможенное оформление. Со следующего года при условии экспорта не менее 50 процентов продукции, произведенной в Алятской свободной экономической зоне, предусмотрена возможность поставлять ее на внутренний рынок без уплаты таможенной пошлины.

Согласно прогнозам, доходы сводного бюджета на 2027 год составят 47,6 млрд. манатов. 64,5 процента от этого объема или 30,7 млрд. манатов обеспечат поступления от ненефтяного сектора, сообщил в парламенте министр финансов Сахиль Бабаев. Для сравнения - на нефтегазовый сектор придется 35,5 процента, или 16,9 млрд. манатов. Ненефтяной сектор будет превалировать и в расходах госбюджета.

В 2027-2030 годах рост в ненефтяном секторе прогнозируется на уровне 4,4 процента. В этот период среднегодовой рост в ненефтегазовой промышленности, как ожидается, превысит 7 процентов, в секторе информации и связи составит 11 процентов, в сфере туризма - 8 процентов, транспорта - около 5 процентов, сельского хозяйства - 2,8 процента. Прогнозируется, что в сказанные годы доля ненефтяного сектора в ВВП возрастет с 71,5 процента в 2025 году до 82 процентов в 2030 году.

По данным Минэкономики, за первые 10 месяцев 2026 года рост в ненефтегазовой промышленности составил 5,9 процента, в транспортном секторе - 10,2 процента, а в сфере информации и связи - 9,9 процента. На более низком уровне находятся показатели, достигнутые в сельском хозяйстве, торговле, социальных и прочих услуг.

Напомним, что в сентябре в Баку прошел II Азербайджанский международный инвестиционный форум, по итогам которого было подписано 23 документа, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью 10,8 млрд. долларов. Проекты охватывают, прежде всего, ненефтяной сектор - сферы промышленности, энергетику, сельское хозяйство, фармацевтику, цифровую экономику, финансы и другие направления. Речь идет о конкретных проектах, способных приносить прибыль и развиваться. Например, в СЭЗ "Алят" планируется создать предприятие по производству карбида кремния, оксида кремния и кремния, предназначенных для использования в полупроводниковой, электронной и других высокотехнологичных отраслей. Тот факт, что предприятие будет создано в Свободной экономической зоне, расположенной рядом с транспортной и логистической инфраструктурой, обеспечивает реализацию концепции превращения транспортных коридоров в экономические.

Таким образом, Азербайджан без спешки, выверяя каждый шаг, идет к достижению стратегической цели диверсификации экономики.