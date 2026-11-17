Файл в Windows может не открываться в одной папке, но работать после переноса в другую.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание MakeUseOf.

Журналист медиа Олувасеун Бамисиле столкнулся с такой ошибкой и объяснил загадочное поведение системы. Он заметил, что программа смогла открыть документ, когда он перестал находиться глубоко внутри нескольких вложенных папок.

Причиной этого феномена специалист назвал старое ограничение длины пути к файлу. Windows учитывает не только название документа, но и букву диска, а также имена всех папок перед ним. Если общий адрес превышает 260 символов, некоторые программы не могут найти или сохранить файл.

Быстро проверить эту версию можно без изменения настроек: переместить документ ближе к началу диска или сократить названия папок. Если после этого файл открылся, проблема, вероятно, была в длине пути.

В заметке отмечается, что компания Microsoft добавила поддержку более длинных путей еще в Windows 10. Однако ее нужно включить, и, согласно документации компании, она работает только с программами, разработчики которых предусмотрели такую возможность. Поэтому для старых приложений сокращение пути может оставаться самым простым решением.