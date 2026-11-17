https://news.day.az/society/1874840.html В Карабах отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в город Ходжавенд, село Гузейхырман Ходжавендского района, село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района.
В Карабах отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в город Ходжавенд, село Гузейхырман Ходжавендского района, село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района.
Как передает Day.Az, на данном этапе в город Ходжавенд переселились 36 семей (140 человек), в село Гузейхырман - 12 семей (45 человек), в село Солтанлы Джебраильского района - 17 семей (74 человека), а в село Джахангирбейли Зангиланского района - 18 семей (74 человека).
Переселенные семьи ранее были временно размещены в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
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