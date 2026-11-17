Закир Гасанов встретился с военными, удостоенными высших званий - ФОТО
16 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, которым в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики были присвоены высшие воинские звания.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
"Сначала было зачитано Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 7 ноября 2026 года о присвоении военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики высших воинских званий "генерал-лейтенант" и "генерал-майор", а затем соответствующий приказ министра обороны.
Вручив воинские звания, министр обороны передал офицерам поздравления Верховного Главнокомандующего и пожелал успехов в дальнейшей службе,
Награждённые офицеры выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказанное доверие", - подчеркивается в информации ведомства.
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