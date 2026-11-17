В ночные часы на территории Низаминского района Баку, недалеко от станции метро "Нефтчиляр", произошел инцидент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, кадры инцидента распространились в социальных сетях.

По имеющимся данным, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения вышел из ночного клуба и врезался автомобилем Mercedes Gelandewagen с государственным регистрационным номером 10 DK 111 в расположенный поблизости магазин.

В это время находившаяся вместе с ним женщина вышла на проезжую часть и устроила скандал. Инцидент сопровождался дракой и оскорблениями, привлек внимание прохожих и вызвал беспокойство среди окружающих.

Полиция проводит проверку в связи с распространенными видеокадрами.