У побережья Омана, в 7 морских милях к северу от города Хасаб, произошло нападение на танкер, следовавший через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), информация об инциденте поступила от третьей стороны.

В результате атаки судно потеряло ход, в машинном отделении начался пожар. Все члены экипажа находятся в безопасности.

Масштаб повреждений судна и возможный ущерб окружающей среде пока не установлены.