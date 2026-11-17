Индикатор рядом со значками сети и заряда появляется, когда приложение обращалось к местоположению телефона. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причина появления синей точки на экране устройства связана с настройками конфиденциальности Android: система показывает, когда программа использует геолокацию. На Android 17 и более новых версиях значок отображается во время обращения к данным или остается на экране еще до десяти секунд после него.

В материале говорится, что появление индикатора само по себе не говорит о сбое или подозрительной активности. Геолокация нужна, например, картам и навигаторам для построения маршрута, а погодным приложениям - для прогноза. Если же точка возникает, когда владелец смартфона не пользуется такими сервисами, стоит проверить, какая программа обращалась к местоположению.

Для этого специалисты рекомендовали смахнуть вниз панель уведомлений и нажать на индикатор. Android покажет приложение, которое недавно использовало геолокацию. В разделе "Недавний доступ" можно посмотреть историю обращений, в том числе время и то, работала ли программа на экране или в фоновом режиме.

Журналисты объяснили, что нажатие на запись в истории открывает настройки разрешений приложения. Если программе не нужно постоянно знать местоположение, можно разрешить доступ только во время ее использования. Это позволит оставить геолокацию для нужных функций и ограничить фоновое отслеживание.