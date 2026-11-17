Будут изменены таможенные тарифы на импорт отдельных видов табачной продукции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на отдельные категории сигарет, сигар и сигарилл до конца 2030 года будет распространяться тарифная ставка в размере 15%, однако пошлина составит не менее 3 долларов США за 1000 штук.

Изменения затрагивают сигары, содержащие табак, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты, а также отдельные виды аналогичной продукции, изготовленной из заменителей табака.

В частности, в графу тарифных ставок по соответствующим товарным кодам после действующей ставки в размере 0,5 доллара за 1000 штук добавляется условие о применении до 31 декабря 2030 года тарифа в размере 15%. При этом сумма пошлины не может быть менее 3 долларов за 1000 штук.

Положения решения, предусматривающие данные изменения, вступят в силу через 90 дней после публикации документа - 13 ноября 2026 года.