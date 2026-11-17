Subaru представила новую версию WRX для японского рынка - STI Sport R, которая стала самой близкой к полноценной STI за последние годы. Главное отличие - усиленная шестиступенчатая механическая коробка передач TY85, позаимствованная у предыдущего поколения WRX STI, сообщает Carscoops. Покупатели ждали такую опцию семь лет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

До сих пор японские покупатели WRX поколения VB были в основном лишены выбора "трех педалей": стандартная линейка оснащалась вариатором, а механическая версия STI Sport# была выпущена тиражом всего 600 машин. Высокий спрос на "механику" заставил производителя пересмотреть стратегию.

Проект начался с того, что Subaru обнаружила, что производственная линия коробок передач от снятого с производства WRX STI поколения VA все еще работает. Компания собрала небольшую команду, чтобы как можно быстрее установить эту МКП в VB WRX.

Новинка стала флагманом японской линейки WRX. Визуально она близка к прежней STI Sport и почти идентична американской WRX tS: 19-дюймовые колеса матово-серого цвета, золотые суппорты Brembo, темные патрубки выхлопа и опциональное антикрыло. Дизайн можно дополнить дилерским обвесом и другими колесами.

Мощность осталась прежней: турбированный оппозитный мотор 2,4-литра выдает те же 271 л.с. и 375 Нм, но двигатель перенастроили ради лучшего отклика на педаль газа. Зато коробка TY85 прочнее обычной TY75, которая ставилась на STI Sport# и tS. Привод - фирменный Symmetrical AWD.

Снаряженная масса STI Sport R - 1560 кг, что на 50 кг меньше, чем у версии с вариатором. В салоне - обивка Ultrasuede с красной прострочкой, 12,3-дюймовая цифровая приборка, 11,6-дюймовый экран мультимедиа и подогрев сидений; опционально доступны кресла Recaro с логотипом STI и аудиосистема Harman Kardon.

Прием заказов в Японии откроется 19 ноября, план продаж - 330 машин в месяц. Цена стартует от 5 480 000 иен (около $ 34 300), что заметно дешевле американской WRX tS от $ 44 995.