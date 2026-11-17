https://news.day.az/world/1874865.html В Турции автобус с пассажирами съехал в море - ФОТО - ВИДЕО Маршрутный автобус вылетел с дороги в море в турецком городе Айвалык после того, как у водителя случился сердечный приступ. Об этом 16 ноября сообщил турецкий портал BirGün, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
В Турции автобус с пассажирами съехал в море - ФОТО - ВИДЕО
Маршрутный автобус вылетел с дороги в море в турецком городе Айвалык после того, как у водителя случился сердечный приступ. Об этом 16 ноября сообщил турецкий портал BirGün, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"В районе Айвалык провинции Балыкесир водитель пассажирского микроавтобуса, упавшего в море, скончался от сердечного приступа", - сказано в материале.
Находившихся в автобусе 11 человек удалось спасти. Угрозы их жизни нет. В спасательной операции участвовали в том числе случайные прохожие.
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