В Грузии введен новый сбор за реэкспорт автомобилей в размере 450 лари (около 174 долларов).

Как передает Day.Az, новый платеж, установленный Службой доходов Грузии, вступил в силу 16 ноября 2026 года.

Сбор распространяется на таможенное оформление реэкспорта легковых автомобилей. Это решение увеличит расходы граждан, ввозящих автомобили в Азербайджан через Грузию, а также предпринимателей, занимающихся автомобильной торговлей.

Как сообщает грузинское издание BM.GE, до сих пор за реэкспорт автомобилей в Сервисном агентстве МВД Грузии взималась плата в размере около 600 лари. С учетом нового сбора в 450 лари общие расходы на оформление одного автомобиля достигнут примерно 1050 лари.

По словам главы Ассоциации импортеров автомобилей и автовладельцев Алекси Нониадзе, новый сбор создаст дополнительную финансовую нагрузку для импортеров автомобилей, дилеров и логистических компаний. По его мнению, из-за превышения предложения над спросом на рынке часть дополнительных расходов может лечь на продавцов.

Отметим, что Грузия является одним из основных направлений реэкспорта автомобилей в Азербайджан. За первые девять месяцев 2026 года из Грузии в Азербайджан было экспортировано автомобилей на сумму 150 миллионов долларов. Это на 12% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ожидается, что новый сбор повлияет на стоимость автомобилей, ввозимых в Азербайджан, и объем автомобильной торговли через Грузию.