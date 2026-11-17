Плохая новость для тех, кто пригоняет автомобили из Грузии
В Грузии введен новый сбор за реэкспорт автомобилей в размере 450 лари (около 174 долларов).
Как передает Day.Az, новый платеж, установленный Службой доходов Грузии, вступил в силу 16 ноября 2026 года.
Сбор распространяется на таможенное оформление реэкспорта легковых автомобилей. Это решение увеличит расходы граждан, ввозящих автомобили в Азербайджан через Грузию, а также предпринимателей, занимающихся автомобильной торговлей.
Как сообщает грузинское издание BM.GE, до сих пор за реэкспорт автомобилей в Сервисном агентстве МВД Грузии взималась плата в размере около 600 лари. С учетом нового сбора в 450 лари общие расходы на оформление одного автомобиля достигнут примерно 1050 лари.
По словам главы Ассоциации импортеров автомобилей и автовладельцев Алекси Нониадзе, новый сбор создаст дополнительную финансовую нагрузку для импортеров автомобилей, дилеров и логистических компаний. По его мнению, из-за превышения предложения над спросом на рынке часть дополнительных расходов может лечь на продавцов.
Отметим, что Грузия является одним из основных направлений реэкспорта автомобилей в Азербайджан. За первые девять месяцев 2026 года из Грузии в Азербайджан было экспортировано автомобилей на сумму 150 миллионов долларов. Это на 12% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Ожидается, что новый сбор повлияет на стоимость автомобилей, ввозимых в Азербайджан, и объем автомобильной торговли через Грузию.
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