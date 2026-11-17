Стратегический нефтяной резерв США сократился до 276,4 млн баррелей в конце отчетной недели, завершившейся 13 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, запасы продолжают обновлять минимальные значения с октября 1982 года, свидетельствуют данные американского Минэнерго.

За неделю стратегические запасы нефти США сократились примерно на 3,1 млн баррелей. Более низкий уровень был зарегистрирован в 1982 году в конце отчетной недели, завершившейся 8 октября, - 278,725 млн баррелей.

Запасы нефти в стратегическом резерве США начали обновлять минимумы 1982 года в конце августа текущего года. В начале октября показатель опустился до 283 млн баррелей, а с начала ноября ускорил темпы снижения.

Стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП.