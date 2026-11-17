Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет третий матч предварительного отборочного этапа чемпионата Европы 2029 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Иоанниса Диамантакоса встретятся со сборной Исландии. Игра пройдет в Хабнарфьордюре и начнется в 23:30 по бакинскому времени.

Исландские баскетболистки возглавляют группу А с четырьмя очками, одержав победы над Ирландией (81:73) и Швейцарией (100:82).

Сборная Азербайджана с двумя очками занимает последнее, четвертое место. В предыдущих встречах наша команда уступила Швейцарии (33:84) и Ирландии (73:91).

Сегодняшним матчем азербайджанские баскетболистки завершат ноябрьский этап квалификации. Ответные встречи состоятся в феврале 2027 года.

Согласно регламенту турнира, в следующий раунд отбора выйдет только победитель группы.