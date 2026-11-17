Банк ABB, выступающий в роли лайфстайл-партнера своих клиентов, представил на рынке еще одно инновационное решение для путешествий - карты ABB AZAL Miles Business. ABB AZAL Miles Business - корпоративная и бизнес-карта, предназначенная для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их сотрудников.

При оплате бизнес-расходов этими картами начисляются мили для полетов рейсами AZAL. В зависимости от типа карты начисленные мили накапливаются на счете AZAL Miles компании или сотрудника. Их можно использовать для приобретения авиабилетов, повышения класса обслуживания во время полета, конвертации в статусные баллы, а также для получения других услуг в рамках программы AZAL Miles.

Таким образом, карта позволяет компаниям не только управлять повседневными и командировочными расходами, но и получать дополнительные преимущества за соответствующие платежи. Компании могут оптимизировать расходы на деловые поездки, а сотрудники - пользоваться более комфортными условиями во время командировок.

Карты ABB AZAL Miles Business выпускаются сроком на 5 лет. Держателям карт также предоставляются до 9000 приветственных миль, услуги Fast Track, трансфер из аэропорта и в аэропорт, доступ в бизнес-залы Lounge и другие привилегии для путешествий. В зависимости от категории карты клиенты могут пользоваться этими услугами бесплатно в течение года в рамках предусмотренных лимитов.

Благодаря таким преимуществам деловые поездки становятся более комфортными: сокращается время, затрачиваемое на очереди и ожидание в аэропортах, а услуги трансфера обеспечивают дополнительное удобство в путешествиях.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.