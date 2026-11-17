Сегодня выплачены пенсии за ноябрь жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В Нахчыванской Автономной Республике выплата пенсий за ноябрь также была произведена 6 ноября Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения НАР.

В остальных регионах страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, выплаты за ноябрь будут произведены в этом месяце в соответствии с графиком.