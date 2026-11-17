Один из посетителей богослужения с участием папы Римского Льва XIV в Перу бросил в понтифика четки и попал ему в глаз. Об этом сообщает газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Случай произошел в столице страны Лиме, когда папа проезжал на автомобиле мимо собравшихся паломников. Один из них бросает четки в сторону понтифика. После попадания Лев XIV схватился за лицо и начал вытирать глаза.



