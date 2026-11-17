Азербайджан и Пакистан обсудили расширение регионального, экономического и культурного сотрудничества, в том числе в рамках партнерства городов-побратимов Нахчывана и Лахора.

Как передает Day.Az, об этом посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин написал в социальной сети X.

16 ноября посол встретился в Нахчыване с полномочным представителем Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Джейхуном Джалиловым.

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между двумя странами и подчеркнули важность развития связей между Нахчываном и Лахором посредством взаимных визитов официальных лиц и реализации инициатив в рамках партнерства городов-побратимов.

Мохиуддин также отметил значимость расширения контактов между двумя городами и соответствующими регионами, подчеркнув их потенциал для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.

В ходе переговоров были рассмотрены экономический потенциал Нахчывана, его стратегическое положение в развитии транспортных связей в рамках Среднего коридора, возможности в сфере возобновляемой энергетики и перспективы привлечения иностранных инвестиций.

Сельское хозяйство также было обозначено в качестве одного из направлений сотрудничества. В частности, обсуждалось предложение о создании Центра сельскохозяйственных исследований при Нахчыванском государственном университете в партнерстве с профильным учреждением Пакистана.

Стороны также рассмотрели возможности расширения академического сотрудничества. Было отмечено, что в Нахчыванском государственном университете обучаются около 2 тысяч иностранных студентов, в том числе граждане Пакистана. Участники встречи подчеркнули перспективы укрепления связей между вузом и ведущими высшими учебными заведениями Пакистана.

Кроме того, обсуждались вопросы культурного обмена и возможности популяризации исторического и культурного наследия обеих стран.

Мохиуддин отметил, что целью его визита стало более подробное ознакомление с социально-экономическим потенциалом Нахчывана, его исторической и культурной средой, обмен мнениями с местными официальными лицами и определение возможных направлений дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что Азербайджан и Пакистан установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор партнерство двух стран расширилось и охватывает политическую, экономическую, торговую, энергетическую, транспортную, оборонную, образовательную и гуманитарную сферы. В ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан в июле 2024 года стороны подписали ряд двусторонних соглашений, в том числе о преференциальной и транзитной торговле.