Слышит ли теперь Араик сладкие звуки «абрикосовых инструментов»?

Автор: Лейла Таривердиева

Одна из армянских фантазий гласит, что Юлий Цезарь... сам Гай Юлий Цезарь признавал: "когда армяне хватают друг друга за руки и плечом к плечу топчут землю под звуки своих барабанов и абрикосовых инструментов, скорее колонны моего дворца превратятся в пыль, чем их будет возможно остановить".

То ли Цезарь что-то перепутал, то ли армяне его неправильно поняли, но для последних все закончилось совсем не так, как это прогнозировал еще до 44-дневной войны Араик Арутюнян. Как-то, отвечая на слова Президента Азербайджана, он, посмеиваясь, заявил, чтобы Баку никогда даже не смел говорить с армянами языком силы, потому что "великий дух армянского народа невозможно сломить никакими угрозами"... Интересно, вспоминает ли Араик Арутюнян сегодня свою браваду, жалеет ли, что не застрелился, как обещал, когда была освобождена Шуша? Думается, в стенах соответствующего заведения в Баку звуки "абрикосовых инструментов" уже не звучат для него так сладко.

Сегодня годовщина первого обстрела Гянджи. 4 октября 2020 года вооруженные силы Армении, понимая, что не способны противостоять Азербайджанкой армии в открытом бою, прибегли к террору, нарушив тем самым все нормы и принципы международного права, положения Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним, решения и резолюции Совета Безопасности ООН. Армяне подвергли бомбардировке не относящийся к региону ведения боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджу. По легенде, целились они якобы в военные объекты, однако это была ложь. В результате армянского артобстрела пострадали мирные жители Гянджи, гражданская инфраструктура и исторические постройки, находящиеся на значительном удалении от объектов военного назначения. При том, в первом обстреле Гянджи погиб один человек, ранены были 32.

Сепаратисты заявили о нанесении ракетных ударов по "военному аэродрому города Гянджа". Это заявление было опровергнуто находившимися в регионе корреспондентами российских СМИ и сотрудниками правозащитной организации HRW (Хуман райтс вотч), которые сообщили, что расположенный в семи километрах от ближайшего места удара международный аэропорт Гянджи не пострадал.

Таким образом, речь шла о преднамеренном поражении мирных целей. В тот же день бомбардировке подвергся еще ряд мирных городов и сел Азербайджана. В том числе Мингячевир, расположенный более чем в 100 км от театра боевых действий. К счастью, две из трех выпущенных по городу ракет не разорвались. В результате взрыва третьей ракеты были ранены 5 человек.

Никто не тянул за язык Араика, но он не мог промолчать и не похвастаться такой "великой" победой над беззащитными мирными людьми. В тот же день он выступил с обращением и гордо заявил, что огонь по Гяндже был открыт по его приказу. "А ведь я говорил, я предупреждал, что мы ответим", - заявил он с видом сурового военачальника, одержавшего победу в сложнейшей битве с вооруженным до зубов противником. Араик, конечно же, утверждал, что удар был нанесен по неким военным объектам, однако, как уже отмечено выше, эта ложь была сразу опровергнута. "Придите в себя. Я призываю вас опомниться и прийти в себя. В противном случае мы будем вынуждены открыть огонь по вашим другим, более крупным городам, - грозно предупредил Арутюнян, еще раз подчеркнув: - Напомню, что приказ отдавал я".

Сегодня Араик и хотел бы, чтобы в Баку эти его слова забыли.

Но хотя бы одна его мечта сбылась - добрался до Баку.