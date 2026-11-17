Вьетнам неизменно придает большое значение отношениям с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол Вьетнама в России и Азербайджане Данг Минь Кхой в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).

"Вьетнам и Азербайджан связывает давняя дружба, укреплению которой на протяжении десятилетий способствовали руководители и народы обеих стран. Важную роль в формировании прочной основы двусторонних отношений сыграли исторические события, в том числе визит Президента Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и поездка общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году.

Новый этап в отношениях начался после государственного визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Азербайджан в мае 2025 года. Тогда стороны приняли решение повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства", - сказал он.

По его словам, с тех пор сотрудничество заметно активизировалось. Политическое доверие укрепляется благодаря регулярным контактам на высоком уровне. Недавний визит вице-президента Вьетнама Во Тхи Ань Суан также подтвердил важность, которую обе стороны придают развитию двусторонних связей.

"Более предметным стало взаимодействие в экономике, торговле и инвестициях: ряд компаний уже реализует проекты на территории друг друга. Расширяется и сотрудничество в оборонной сфере и сфере безопасности, включая оборонную промышленность, научные исследования, производство и торговлю. Активнее развиваются связи в нефтегазовой отрасли, энергетике, транспорте и логистике, появляются новые возможности для культурного и гуманитарного взаимодействия", - сказал он.

По словам дипломата, партия, государство и народ Вьетнама неизменно придают большое значение отношениям с Азербайджаном - партнером, занимающим важное геостратегическое положение на Южном Кавказе и выступающим связующим звеном между Европой и Азией.

"Вьетнам заинтересован в совместной работе с Азербайджаном для использования взаимодополняющих преимуществ двух стран и расширения связей между Юго-Восточной Азией, Южным Кавказом, Центральной Азией и соседними регионами", - сказал он.

Данг Минь Кхой подчеркнул, что традиционная дружба, политическое доверие и взаимодополняемость экономик создают благоприятные условия для всестороннего развития сотрудничества. Вместе с тем нынешние показатели торговли, экономического взаимодействия и инвестиций пока остаются скромными по сравнению с имеющимся потенциалом и ожиданиями сторон. Это открывает значительные перспективы для дальнейшего роста.

Одним из наиболее перспективных направлений дипломат назвал энергетику. Азербайджан обладает серьезными возможностями и многолетним опытом в разведке, добыче и переработке нефти и газа. Вьетнам, в свою очередь, стремится развивать энергетический сектор, обеспечивать энергетическую безопасность и ускорять энергетический переход.

По мнению посла, страны могли бы расширить сотрудничество между Вьетнамской национальной промышленно-энергетической группой Petrovietnam и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики SOCAR. В частности, речь идет о поставках сырой нефти, геологоразведке, добыче, переработке нефти и газа, нефтехимии и техническом обслуживании. Кроме того, сторонам следует изучить возможности взаимодействия в сфере возобновляемых и новых источников энергии.

"Еще одним важным двигателем стратегического партнерства должны стать торговля и инвестиции. Вьетнам располагает значительным потенциалом в производстве сельскохозяйственной и рыбной продукции, потребительских товаров, промышленной продукции с высокой степенью переработки и электроники. Азербайджан же может стать для вьетнамских товаров важным связующим звеном с рынками Южного Кавказа, Центральной Азии и Европы.

В то же время Вьетнам способен выступить своеобразными воротами для выхода азербайджанских товаров и компаний на рынок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - сказал он.

Для реализации этого потенциала, считает дипломат, необходимо активизировать продвижение продукции, организовывать деловые форумы, ярмарки и выставки, а также налаживать прямые контакты между предпринимателями двух стран.

"Важное значение имеет и развитие транспортно-логистических связей. Азербайджан играет заметную роль в транспортных коридорах, соединяющих Азию и Европу, тогда как Вьетнам занимает стратегическое положение в Юго-Восточной Азии, располагая все более развитой сетью морских портов и международных торговых связей. Стороны могли бы изучить возможности организации транспортного сообщения, развития логистических механизмов и взаимодействия в цепочках поставок, что способствовало бы расширению торговли", - сказал дипломат.

Посол также выделил перспективы сотрудничества в науке и технологиях, инновациях, цифровой трансформации, высокотехнологичном сельском хозяйстве, образовании и подготовке кадров. По его оценке, эти направления способны обеспечить создание дополнительной стоимости и принести долгосрочные результаты.

Не менее важным Данг Минь Кхой считает укрепление культурных, туристических и гуманитарных связей. Обмены студентами, учеными и экспертами, проведение культурных, художественных и туристических мероприятий будут способствовать лучшему взаимопониманию между народами и создадут прочную общественную основу для устойчивого развития двусторонних отношений.

Для реализации имеющихся возможностей, отметил дипломат, обеим сторонам необходимо продолжать обмен делегациями, прежде всего на высоком уровне, и эффективно использовать действующие механизмы двустороннего взаимодействия. Особое значение он при этом отвел Межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству.

Кроме того, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу и устранять препятствия для экономического взаимодействия. Однако главное, по словам посла, - перейти от обсуждения потенциальных возможностей к реализации конкретных программ и проектов с четко определенными приоритетами, партнерами и планами действий. Министерствам, регионам и предпринимательским кругам двух стран следует активнее выявлять перспективные направления и налаживать деловые контакты.

На многостороннем уровне Вьетнам также заинтересован в укреплении координации, консультаций и взаимной поддержки в международных организациях и на региональных площадках. Основой такого взаимодействия, подчеркнул Данг Минь Кхой, должны оставаться уважение международного права, Устава ООН и основополагающих принципов международных отношений.

Посол выразил уверенность, что благодаря традиционной дружбе, политическому доверию и решимости руководства двух государств стратегическое партнерство Вьетнама и Азербайджана добьется значительных успехов.